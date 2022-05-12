艾尔登法环协战NPC怎么触发 协战NPC在哪

2022-05-12 09:06:29 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有很多npc玩家可以召唤帮助战斗，有部分协战NPC需要一定的触发条件，下面就为大家分享艾尔登法环协战NPC位置和触发方法。

艾尔登法环协战NPC位置和触发方法

协战NPC是指能够作为灵体召唤出来帮助战斗的NPC，可以在特定位置或BOSS前触摸金色协战标记来召唤。通常情况下，协战NPC在其支线或关联支线/事件中被击杀或死亡的话，召唤标记就会消失。