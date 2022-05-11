僵尸毁灭工程受伤了怎么办 伤口怎么治疗

僵尸毁灭工程是一款非常硬核的末日生存游戏，游戏中的任何一个伤口玩家不及时处理都会要你的命，下面就为大家分享僵尸毁灭工程伤口处理方法。
在游戏中，最常用的治疗道具是绷带。绷带可以用来为伤口止血，暂停生命值的损失。如果你找不到绷带，可以用布条，牛仔布条，皮革条，或者创口贴处理伤口。
每一个绷带都有一个自己的“治愈力”，在绷带包好之后，治愈力会逐渐降低，并推进伤口愈合进程。在治愈力消耗殆尽之后，绷带就会变成脏绷带，此时脏绷带就不再有伤口愈合的效果，持续包裹脏绷带甚至还会有使伤口出现创口感染的可能。
伤口感染会导致生命值不断流失，并引起轻微疼痛，降低伤口的恢复速度。游戏内的抗生素，也是为这种情况而准备的。
如何复用绷带
使用干净的水就可以清洗绷带，让它们恢复清洁的状态以便再次使用。
如何预防创口感染
你可以通过用消毒剂，烈酒清洁伤口，阻止感染发生。
使用开水蒸煮绷带，用消毒液，烈酒浸泡绷带，也可以强化绷带的性能，使它们造成伤口感染的可能进一步降低。
但无论消毒与否，绷带的“治愈力”都不会发生变化，游戏内最好的治疗道具，就是消毒后的绷带。
当一个伤口上，累加的治愈力达到它的上限时，这个伤口则会消失，解开绷带之后你会发现绷带下的伤口已经愈合。
重伤应该如何处理
有三种情况，你需要用额外的医疗手段来治疗伤口。
首先是深伤口，深伤口往往会伴随着创口内嵌异物。
你需要用手取出伤口内的碎玻璃，或者弹头之后，后续的医疗动作才能展开。采用镊子取出内嵌异物的成功率会更高，造成的疼痛也会更小。
在取出异物之后，你需要使用线和针头来缝合深伤口。如果在这里使用专业的“缝合线”和“缝合钳”，伤口的疼痛将会进一步降低。
在完成缝合之后，处理流程就和普通伤口一样了，进行消毒和包扎即可。
深伤口三件套：
然后是骨折，骨折需要使用夹板固定后，用绷带包好伤口，并静待伤口愈合。骨折的愈合周期非常长。
最后是烧伤，作为游戏内最严重的伤口之一，烧伤需要立即使用清洁的纱布进行“伤口清理”，然后对伤口进行消毒后，用消毒绷带包扎。你需要每天多次检查伤口是否需要清洁，只有不断清洁伤口，重新包扎，烧伤才会有慢慢愈合的可能。
加速愈合的手段
游戏内的草药可以制作成对应所有伤势类型的特效恢复药膏。
野蒜：抗创口感染
合生花：加速骨折愈合
车前草：加速伤口愈合
还有其他4种用于其他场合的草药，这里就不一一赘述了，有兴趣的话可以在游戏内进行探索。
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