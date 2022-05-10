黄泉之路有多少结局 隐藏结局怎么触发

盗贼遗产2以拿是游戏中的boss之一，这个boss难度比较打，玩家能通过以拿的记忆来削弱敌人，下面就为大家分享盗贼遗产2以拿的记忆获取位置。盗贼遗产2以拿的记忆获取方法这个房间藏的太阴险了，还搞假动作。首先太阳塔入口的大房间跳上来，然后跳起来打碎对面的隐藏墙。往右走到头，下提旋转的摆臂往上跳到平台上

2022-05-10 | 0