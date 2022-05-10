黄泉之路有多少结局 隐藏结局怎么触发

黄泉之路游戏中有多种结局可以触发，不同的结局需要玩家完成前置条件，下面就为大家分享黄泉之路全结局触发方法。
本游戏一共有四个结局，其中包括三个普通结局和一个隐藏结局。
普通结局:第六章的选择决定三个结局(其他章节选择没影响)，并且和流程没有影响， 只和结局动画有关。
隐藏结局:第三章杀死将军影炎。
盗贼遗产2防弹型技能的种类非常多，不同的技能防御效果都不同，那么盗贼遗产2防弹型技能选什么？一起来看看吧。盗贼遗产2防弹型技能选择风墙：t1级法术，耗蓝100，伤害感人，但是能够很好的防御大型弹幕。持久力强。冲击波：t1级法术，耗蓝100，伤害不高于500，优点在于对战boss弹幕群时，冲击波的爆炸
盗贼遗产2游戏中有很多技能可以使用，不同的技能强度和定位都不同，那么盗贼遗产2进展技能选哪些？一起来看看吧。盗贼遗产2进展技能推荐闪电风暴：打boss时t1。耗蓝50，伤害虽然只有400左右，但是能让4s内平A刀刀暴击，暴击buff合适的话可以让近战输出持续加倍。可以无缝释放。炎障：近战t2，不太好
盗贼遗产2以拿是游戏中的boss之一，这个boss难度比较打，玩家能通过以拿的记忆来削弱敌人，下面就为大家分享盗贼遗产2以拿的记忆获取位置。盗贼遗产2以拿的记忆获取方法这个房间藏的太阴险了，还搞假动作。首先太阳塔入口的大房间跳上来，然后跳起来打碎对面的隐藏墙。往右走到头，下提旋转的摆臂往上跳到平台上
纸嫁衣2已经正式在steam上发售了，游戏中有5各章节，各章节都有不少解密元素，下面就为大家分享纸嫁衣2第一章攻略。纸嫁衣2第一章攻略首先可以解开的是1-2号点，根据左边画上序号标注的信息，输入开锁即可，打开后获得枣糕1-2此时来到第二个场景，可调查点为8个第二场景2-1可以先把枣糕放如盘中，会发现
盗贼遗产2茄子是游戏中的隐藏元素，玩家全部找到之后能解锁成就，下面就为大家分享盗贼遗产2茄子互动位置。盗贼遗产2茄子位置分享
艾尔登法环海摩炮弹是游戏中的法术之一，需要玩家累计一定智力才能使用，下面就为大家分享艾尔登法环海摩炮弹获取位置。艾尔登法环海摩炮弹获取位置分享该魔法的描述如下。该魔法的消耗及属性要求如下。该魔法需要使用肢体动作【深具睿智】和防具【双贤辉石头罩】。首先来到利耶尼亚湖【傍湖断崖】旁的伊利斯教堂中。随后与
黄泉之路是一款横板动作游戏游，游戏中玩家能通过多种战斗方式来击败敌人，下面就为大家分享黄泉之路战斗打法。黄泉之路战斗打法分享简单来说，《黄泉之路》将游戏中的战斗简化为了横轴界面上的“魂like”砍杀风格——魂like指游戏以“佛堂”作为存档和复活点，然后把两个“佛堂”之间的路程变成了一种关卡式设计，
盗贼遗产2游戏中有很多法术供玩家使用，不同的法术有不同的效果，很多玩家不知道怎么选，下面就为大家分享盗贼遗产2使用法术选择。盗贼遗产2法术选择推荐我们假设现在有个150力量150智慧的800级骑士，平A伤害300，伤害技能重力光柱：t1级法术，耗蓝100，输出300*5段。最后两段暴击。伤害很不错且
地狱仆从游戏中有非常多种主动技能可以解锁，不同的技能能为玩家带来不少增益，那么地狱仆从主动技能有哪些？一起来看看吧。地狱仆从主动技能介绍有近百种主动技能，不同职业搭配不同的技能能够在游戏中发挥出出色的效果
地狱仆从游戏中有很多地牢，地牢可以为玩家带来不少加成，不同的地牢效果不同，下面就为大家分享地狱仆从全地牢增益。地狱仆从地牢增益介绍殉道者的爆发：恢复生命值。狂暴：近战伤害+15%。耸人听闻的到来：立刻开始你的第一个动作。愚者之光：少量金币。武器精通：近战暴击+4%。顽固的怒气：后续战斗开始时+6点怒