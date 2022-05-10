僵尸毁灭工程怎么开车挡路 怎么用车挡住僵尸

僵尸毁灭工程游戏中玩家能利用车辆来挡住僵尸的袭击，能使防守难度大大减弱，下面就为大家分享僵尸毁灭工程用车辆挡住僵尸方法。
在游戏的默认难度设置中，是允许僵尸从车底爬过的。通常情况之下，僵尸在触发了攻击脚本之后，会选取一个尽量短的路径来跟踪玩家。在大部分情况下，如果你与僵尸之间仅仅隔着一辆车，他们爬过车底的脚本就会被触发。
经过测试，车辆确实能缓冲僵尸的攻势，并让你在防守时更有优势，不过以下几种情况需要特别注意：
如果你试图用汽车作为最后一块拼图堵上铁丝网或者高墙壁来防御僵尸，那么僵尸是可以从车底爬过去并袭击你的。
但汽车残骸就不一样了，僵尸没有办法从已经报废的汽车残骸之下爬过来袭击你。但他们仍会选择绕路，突破其他可破坏的墙壁来袭击你。
最后，汽车最有效的封堵方案还是用来防御窗子，汽车堵窗户非常可靠，将车严丝合缝的停在窗外之后，这扇窗子甚至无需用木板加固，不仅有良好的视野，在车底爬行的僵尸也没办法从窗户里爬进来。
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