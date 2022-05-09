盗贼遗产2防弹型技能怎么选 哪些防弹型技能实用

2022-05-10 09:29:10 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2防弹型技能的种类非常多，不同的技能防御效果都不同，那么盗贼遗产2防弹型技能选什么？一起来看看吧。

盗贼遗产2防弹型技能选择

风墙：t1级法术，耗蓝100，伤害感人，但是能够很好的防御大型弹幕。持久力强。

冲击波：t1级法术，耗蓝100，伤害不高于500，优点在于对战boss弹幕群时，冲击波的爆炸可以清掉很大一个圆形内的弹药，不会遇到风墙两面夹击的问题，并且能弹飞匕首这种近战怪。缺点是需要精确瞄准，一旦没打中就麻烦了。

棱镜光谱：t2级法术，耗蓝100，伤害主要是灼烧伤害100*6，外加孢子暴击450左右。伤害不错，孢子可以相互aoe，但是问题在于释放延迟。在怪海群里释放棱镜光谱很容易因为延迟被怪打，这招的射程又不远，大部分情况不如重力光柱。

磁力风暴：t2，很吃地形的法术，蓝耗50，伤害100+100*11(单次碰撞加11次磁力圈持续伤害)。能让boss吃满时挺厉害的，但是吃不到地形加成时基本没用。打第五个boss有效。