纸嫁衣2第一章怎么过 第一张谜题怎么解

2022-05-10 09:17:25 来源：互联网 编辑：佚名

纸嫁衣2已经正式在steam上发售了，游戏中有5各章节，各章节都有不少解密元素，下面就为大家分享纸嫁衣2第一章攻略。

纸嫁衣2第一章攻略

首先可以解开的是1-2号点，根据左边画上序号标注的信息，输入开锁即可，打开后获得枣糕

1-2

此时来到第二个场景，可调查点为8个

第二场景

2-1 可以先把枣糕放如盘中，会发现灶神有变化，同时观察右侧还有一个盘子的痕迹，推测需要两份祭品

2-3 水盆内取得湿掉的日记

2-4 梯子顶上取得煤炭

2-5 橱柜的左边抽屉取得干玉米棒

由于日记本湿了无法观看，所以现在的目标自然是烘干，所以生火自然就是目标了。

此时手里已有煤炭，可以先放置于2-2点，或者可以回到第一个场景，利用蜡烛点燃干玉米棒

第一个场景的桌上

回到第二个场景，有了煤炭有了火源，但发现还是点燃不了，问题就在于还少一份给灶神的祭品

此时调查2-6的梯子，移动后可以查看位于上方的铃铛了(2-8)

铃铛上的图案就是2-5橱柜右边抽屉的解锁线索

完成图如下

解开后取得胶带，回到第一场景，电视机下方的1-5处，用胶带修复插头并插上

调查通电了的电视机1-4，通过调台获取解锁密码，然后解开下方抽屉的锁

密码为8724

获得第二份祭品，到第二场景给灶神送去，然后就可以生火烤干笔记了

放入煤炭，用燃着的干玉米棒点燃，盖上盖子

获得反字笔记，回第一场景，到1-1镜子处，即可阅读

取得线索后，调查右边柜子1-3，按照上面的线索解锁

注意最右边是中吉

获得钥匙，可以开启第二场景最左侧的门，进入第三场景

进入第三场景，先拿煤油灯回去用蜡烛点燃，然后回来调查两把伞

第三场景

3-1 左边架子

最下层拿取铅笔，阅读书籍，获得半张照片

上面两层按照反字日记右上角标识摆放

获得CD后，到3-2处留声机放入CD，摇动摇杆播放，同时调查纸张，再使用铅笔把歌词填满

关键字 漫情相离

取得漫情相离4个关键字后，调查3-3的地板，把4个字依序放入中间即可

打开门后，来到第四个场景

第四场景

4-1处，发现一相框，联想到刚刚取得的半张照片，肯定是要放到这里，但还缺少半张

阅读书籍后，得知绳阵若染回红色，阵法将废。 意思就让着染红呗

同时桌上还有一把剃须刀可以拿取

取得剃须刀后回第二场景，2-7处调查柜子下方，用剃须刀刮开纸，即可获取口红

拿到口红后，返回第四场景，可以用口红把绳阵染红，下图为我个人解法

解开后获得另外半张照片，把照片都放到相框内，然后获得鬼头刀

然后调查4-3的门，用刀砍坏后就可以出去了