吸血鬼幸存者0.5.2版本Concetta怎么解锁 Concetta在哪

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原本是个惯例的开棺材任务，但是这次的棺材位置有点怪。
来到小地图对应的?点时，会发现寻路图标指向右上角无法到达的位置：
因为已经拿到了，所以只能人工添加箭头示意
实际上棺材所在区域需要走传送门，传送是上图左边的镜子：
右上的箭头大概就是提示?所在的区域。也可能是正右方。
进入后就和以前一样了。
镜子进去和出来有几秒的CD，有圆形光晕的时候才能传送。如果一直没有，就是找错镜子了。
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