艾尔登法环海摩炮弹是什么 老头环海摩炮弹怎么获得

艾尔登法环海摩炮弹是游戏中的法术之一，需要玩家累计一定智力才能使用，下面就为大家分享艾尔登法环海摩炮弹获取位置。
该魔法的描述如下。
该魔法的消耗及属性要求如下。
该魔法需要使用肢体动作【深具睿智】和防具【双贤辉石头罩】。首先来到利耶尼亚湖【傍湖断崖】旁的伊利斯教堂中。
随后与教堂中的托普斯交谈，送给他10卢恩后他会表示自己需要一把【学院辉石钥匙】。
从魔法学院赐福【讨论室】出发。
来到广场后通过左侧的坡道到达二层平台。
通过左侧的台阶继续向上。
在三层平台左侧跳至下方后前进，在最前方左转。
跳至屋顶上继续前进，在最前方通过梯子向上。
走到前方的钟楼下方后从右侧继续前进跳至屋顶上。
再次跳下一层屋顶后，沿着屋顶前进，跳过屋顶之间的空隙到达对面。
在前方右转进入右侧的塔楼。
在塔楼中通过地板上的洞向下。
离开塔楼后通过旁边的梯子向上。
随后跳至对面建筑的顶部，通过窗户进入教堂。
在下方的吊灯上可以找到第二把学院辉石钥匙。
随后跳至教堂二层。
来到教堂的露台，消灭角落中的螃蟹获得【双贤辉石头罩】。
返回伊利斯教堂将钥匙交给托普斯后获得动作【深具睿智】。
随后来到位于利耶尼亚湖东北角的【改宗边境塔】。
穿上头罩做出深具睿智动作即可解开封印。
在塔顶部的宝箱中可以找到该魔法。
地狱仆从游戏中有非常多种主动技能可以解锁，不同的技能能为玩家带来不少增益，那么地狱仆从主动技能有哪些？一起来看看吧。地狱仆从主动技能介绍有近百种主动技能，不同职业搭配不同的技能能够在游戏中发挥出出色的效果
地狱仆从游戏中有很多地牢，地牢可以为玩家带来不少加成，不同的地牢效果不同，下面就为大家分享地狱仆从全地牢增益。地狱仆从地牢增益介绍殉道者的爆发：恢复生命值。狂暴：近战伤害+15%。耸人听闻的到来：立刻开始你的第一个动作。愚者之光：少量金币。武器精通：近战暴击+4%。顽固的怒气：后续战斗开始时+6点怒
地狱仆从游戏中一共有6种职业供玩家选择，不同的职业玩法和能力都不同，下面就为大家分享地狱仆从全职业能力。地狱仆从全职业能力介绍别西卜地狱之怒的将军，他赋予那些跟随他的人力量和无限的愤怒。怒气，增加生命值，近战伤害和近战暴击加成。巴尔阴影与毒的主宰，你很难找到它的踪迹，只能看到因中毒而死的尸体。近战中
地狱仆从游戏中的装备非常多，玩家可以自由选择，但是新手能选的装备比较少，下面就为大家分享地狱仆从新手装备。地狱仆从新手装备推荐武器：物理输出-长矛;法术输出-橡枝武器方面选择长矛是因为长矛是唯一可以前期攻击范围敌人的武器，而法术选择增加魔法伤害最高的武器就行。盾牌：无因为上面推荐的都是双手武器，所以
地狱仆从游戏中有很多中被动技能，不同的被动技能效果不同，能为玩家提供不少增益，下面就为大家分享地狱仆从全被动技能。地狱仆从全被动技能介绍一共有64个被动技能
艾尔登法环拉满弓是游戏中的战灰之一，能给小弓和长弓装备上，下面就为大家分享艾尔登法环拉满弓战灰获取方法。艾尔登法环拉满弓获取方法分享该战灰的描述如下。该战灰位于啜泣半岛【摩恩城(城墙前方)】北部的道路上。消灭道路中的粪金龟即可获得该战灰。
盗贼遗产2麦拉是游戏中的boss之一，玩家能通过获得麦拉的记忆来对boss增加伤害，下面就为大家分享盗贼遗产2麦拉的记忆获取方法。盗贼遗产2麦拉的记忆获取方法分享有一个提示第五和第六个吊灯中间远处的墙，用法术打开可以进去，可以得到一个永久buff，增加对第一个BOSS嗣骨拉麦的伤害+15%。进来了一
盗贼遗产2伤疤是游戏中非常强力的buff，但是隐藏的比较深，很对玩家都找不到，下面就为大家分享盗贼遗产2伤疤的位置。盗贼遗产2伤疤位置分享下面是对图片中文字注释：打破：有隐藏墙，照着图片位置法术攻击就行直接获得：能直接看到伤疤互动：或没有提示，附近位置用“使用”键能进入隐藏房间1.雅戈泰堡垒2.世界
一方灵田镇心丹是游戏中非常好用的道具，使用后能增加血量上限，下面就为大家分享一方灵田镇心丹获取方法。一方灵田镇心丹获取方法分享剧情需要解锁授课。操作前务必保存，脱离有一定几率掉地图外面!先预约听课，保证12点多能传送走。大殿地图右边，站断桥位置，脱离，飞到断桥对面。然后在下图位置拿。(拿玩回不去了，
艾尔登法环力量流是游戏中开荒非常不错的玩法，能使用多种近战武器，机制非常优秀，下面就为大家分享艾尔登法环力量流武器选择。艾尔登法环力量流武器推荐大蛇狩猎矛是一把拥有独一无二的优秀模组的专属武器，一把能让你学会零蓝耗打法的练习武器，这是一把永远不怕被削的朴实无华的玩具，推荐给所有想锻炼自己技术的近战玩