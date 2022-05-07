艾尔登法环海摩炮弹是什么 老头环海摩炮弹怎么获得

2022-05-09 09:48:53 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环海摩炮弹是游戏中的法术之一，需要玩家累计一定智力才能使用，下面就为大家分享艾尔登法环海摩炮弹获取位置。

艾尔登法环海摩炮弹获取位置分享

该魔法的描述如下。

该魔法的消耗及属性要求如下。

该魔法需要使用肢体动作【深具睿智】和防具【双贤辉石头罩】。首先来到利耶尼亚湖【傍湖断崖】旁的伊利斯教堂中。

随后与教堂中的托普斯交谈，送给他10卢恩后他会表示自己需要一把【学院辉石钥匙】。

从魔法学院赐福【讨论室】出发。

来到广场后通过左侧的坡道到达二层平台。

通过左侧的台阶继续向上。

在三层平台左侧跳至下方后前进，在最前方左转。

跳至屋顶上继续前进，在最前方通过梯子向上。

走到前方的钟楼下方后从右侧继续前进跳至屋顶上。

再次跳下一层屋顶后，沿着屋顶前进，跳过屋顶之间的空隙到达对面。

在前方右转进入右侧的塔楼。

在塔楼中通过地板上的洞向下。

离开塔楼后通过旁边的梯子向上。

随后跳至对面建筑的顶部，通过窗户进入教堂。

在下方的吊灯上可以找到第二把学院辉石钥匙。

随后跳至教堂二层。

来到教堂的露台，消灭角落中的螃蟹获得【双贤辉石头罩】。

返回伊利斯教堂将钥匙交给托普斯后获得动作【深具睿智】。

随后来到位于利耶尼亚湖东北角的【改宗边境塔】。

穿上头罩做出深具睿智动作即可解开封印。

在塔顶部的宝箱中可以找到该魔法。