黄泉之路怎么弹刀 怎么远距离攻击

黄泉之路是一款横板动作游戏游，游戏中玩家能通过多种战斗方式来击败敌人，下面就为大家分享黄泉之路战斗打法。
简单来说，《黄泉之路》将游戏中的战斗简化为了横轴界面上的“魂like”砍杀风格——魂like指游戏以“佛堂”作为存档和复活点，然后把两个“佛堂”之间的路程变成了一种关卡式设计，以及战斗中的体力设定——攻击、格挡与翻滚都需要消耗体力。砍杀是指玩家可以使用轻刀与重刀打出各种各样的“招式”攻击：比如初始的↑+X、X或者↓+X、X都可以构成快速出手的轻刀二连攻击，这只是最基础的招式，事实上游戏中随着流程的向前推进，可用的招式有数十种之多。
那么战斗的特色在哪呢?在于方向转换和弹刀，方向转换是指在2D横轴的战斗中，左摇杆的左右方向并不会完成转向，取而代之的是一个单独的按键A(一般动作游戏用作闪避或者跳跃的最常用键位)。这样设计的原因在于，游戏中有大量的招式要伴随着“转身”的同时完成，比如←+X+Y，而还有一些招式类似于LOL亚索“踏前斩”这样带有一定的突进效果。
弹刀看起来可能稀松寻常，但在《黄泉之路》中还是呈现出了一定的特点：体现在2D横轴战斗，突出的就是一个狭路相逢勇者胜——你往往需要面临复数的敌人，主动攻击会被招架、持续招架攻击会体力耗尽(会有一段只能喘息着退后，沦为砧上鱼肉的时间)，那么弹刀成为了能有且仅能有的选择：弹刀(游戏中称为“闪避”)成功会让敌人有一个短暂的失衡，可以衔接上各种招数(但存在问题，见下一段)，而如果是成功弹刀的瞬间按下方向键，可以绕到敌人的背后并且接上攻击——背后的攻击会造成双倍的伤害。
在游戏中我们说要面临的第一场战斗就明示了弹刀的重要与必须——如果是直球砍杀，要么被后撤步躲避，要么被招架。基于弹刀的玩法我个人认为也算是成功的设计，但问题在于：不弹刀几乎没法玩，比如游戏中存在长矛手，一寸长一寸强让你几乎无法近身，游戏中3次对战影焰，能否掌握弹刀的节奏会让游戏的体验几乎是天壤之别。
大概是制作人也意识到这样会让游戏流程变的过于单调，所以设计了一些相对蠢笨但是不宜弹刀而是正面硬钢的敌人，可以直接空挥技能予以砍杀→比如游戏的第3章需要面对的尸鬼类敌人不会使用防御，但精英尸怪的头槌12连击会让你很难找到弹反的时机;除此以外，还为玩家提供了三种远程攻击手段，那就是“大人，时代变了”的手里剑、弓箭与火铳(出手由快到慢，伤害由弱到强)——远程武器可以打出敌人的硬直方便衔接后续的招数，甚至弓箭和火铳可以直接秒杀一部分难缠的敌人，比如弓箭可以单发击杀敌人的弓箭手或者长矛手，火铳则可以秒杀一切非BOSS敌人——唯一的问题可能在于，你不讲武德，敌人也不讲啊!那么就涉及到了游戏最大的问题，堆怪和包夹时时大部分策略的实用性开始直线降低。
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