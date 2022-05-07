盗贼遗产2法术怎么选 有哪些好用的法术

盗贼遗产2游戏中有很多法术供玩家使用，不同的法术有不同的效果，很多玩家不知道怎么选，下面就为大家分享盗贼遗产2使用法术选择。
我们假设现在有个150力量150智慧的800级骑士，平A伤害300，
伤害技能
重力光柱：t1级法术，耗蓝100，输出300*5段。最后两段暴击。伤害很不错且压制力很强的技能，由于能够摧毁大型弹药，而且宽度不错，距离很远，对boss和远程怪有很强的压制能力。可以随时用回旋踢或者冲刺打断。
熔岩球：平常t2，打boss时t1，耗蓝50，输出300*3。打boss性价比相当优秀，但是打小怪使用较为困难。斜上角方向的怪容易打满伤害。
白星：t1级法术，耗蓝75，造成1100左右暴击伤害，很吃暴击伤害加成。
火球：t2级法术，比较适合推图，耗蓝50，造成300点爆炸+100*6灼烧伤害，还行，可以用于法师消耗小怪血量，打BOSS不要指望当主输出。
近战伤害型技能
闪电风暴：打boss时t1。耗蓝50，伤害虽然只有400左右，但是能让4s内平A刀刀暴击，暴击buff合适的话可以让近战输出持续加倍。可以无缝释放。
炎障：近战t2，不太好测量伤害，但大致上每0.5s耗蓝15，伤害100左右，每秒攻击3次。补伤害效果不错。
防弹型技能
风墙：t1级法术，耗蓝100，伤害感人，但是能够很好的防御大型弹幕。持久力强。
冲击波：t1级法术，耗蓝100，伤害不高于500，优点在于对战boss弹幕群时，冲击波的爆炸可以清掉很大一个圆形内的弹药，不会遇到风墙两面夹击的问题，并且能弹飞匕首这种近战怪。缺点是需要精确瞄准，一旦没打中就麻烦了。
棱镜光谱：t2级法术，耗蓝100，伤害主要是灼烧伤害100*6，外加孢子暴击450左右。伤害不错，孢子可以相互aoe，但是问题在于释放延迟。在怪海群里释放棱镜光谱很容易因为延迟被怪打，这招的射程又不远，大部分情况不如重力光柱。
磁力风暴：t2，很吃地形的法术，蓝耗50，伤害100+100*11(单次碰撞加11次磁力圈持续伤害)。能让boss吃满时挺厉害的，但是吃不到地形加成时基本没用。打第五个boss有效。
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