地狱仆从地牢有哪些加成 地牢加成有多少

地狱仆从游戏中有很多地牢，地牢可以为玩家带来不少加成，不同的地牢效果不同，下面就为大家分享地狱仆从全地牢增益。
殉道者的爆发：恢复生命值。
狂暴：近战伤害+15%。
耸人听闻的到来：立刻开始你的第一个动作。
愚者之光：少量金币。
武器精通：近战暴击+4%。
顽固的怒气：后续战斗开始时+6点怒气值。
血之舞：出血几率+20%。
被诅咒者的信仰：恢复少量魔法值。
精神调节：战斗结束时魔法值恢复+30%。
聚焦：魔法伤害+15%。
灵魂大师：魔法暴击+4%。
蛇族：你的近战攻击附加2点中毒。
混乱的祝福：生命值和魔法值恢复。
撒旦的礼物：暴击率(近战和魔法)+3%。
路西法的护甲：防御+7%。
恶魔的箴言：经验获取+25%。
逃亡者的诺言：闪避+3%。
刺客之道：在后续的战斗开始时恢复5秒提前秒。
地狱的惊喜：后续战斗中的第一个动作将是暴击。
艾尔登法环拉满弓是游戏中的战灰之一，能给小弓和长弓装备上，下面就为大家分享艾尔登法环拉满弓战灰获取方法。艾尔登法环拉满弓获取方法分享该战灰的描述如下。该战灰位于啜泣半岛【摩恩城(城墙前方)】北部的道路上。消灭道路中的粪金龟即可获得该战灰。
盗贼遗产2麦拉是游戏中的boss之一，玩家能通过获得麦拉的记忆来对boss增加伤害，下面就为大家分享盗贼遗产2麦拉的记忆获取方法。盗贼遗产2麦拉的记忆获取方法分享有一个提示第五和第六个吊灯中间远处的墙，用法术打开可以进去，可以得到一个永久buff，增加对第一个BOSS嗣骨拉麦的伤害+15%。进来了一
盗贼遗产2伤疤是游戏中非常强力的buff，但是隐藏的比较深，很对玩家都找不到，下面就为大家分享盗贼遗产2伤疤的位置。盗贼遗产2伤疤位置分享下面是对图片中文字注释：打破：有隐藏墙，照着图片位置法术攻击就行直接获得：能直接看到伤疤互动：或没有提示，附近位置用“使用”键能进入隐藏房间1.雅戈泰堡垒2.世界
一方灵田镇心丹是游戏中非常好用的道具，使用后能增加血量上限，下面就为大家分享一方灵田镇心丹获取方法。一方灵田镇心丹获取方法分享剧情需要解锁授课。操作前务必保存，脱离有一定几率掉地图外面!先预约听课，保证12点多能传送走。大殿地图右边，站断桥位置，脱离，飞到断桥对面。然后在下图位置拿。(拿玩回不去了，
艾尔登法环力量流是游戏中开荒非常不错的玩法，能使用多种近战武器，机制非常优秀，下面就为大家分享艾尔登法环力量流武器选择。艾尔登法环力量流武器推荐大蛇狩猎矛是一把拥有独一无二的优秀模组的专属武器，一把能让你学会零蓝耗打法的练习武器，这是一把永远不怕被削的朴实无华的玩具，推荐给所有想锻炼自己技术的近战玩
一方灵田游戏中有很多家具可以使用，不同的家具属性加成都不同，下面就为大家分享一方灵田安居房家具价格和加成。一方灵田安居房家具介绍安居房家具木床：价格2灵石体力+8气血+5立式烛台：100碎石气血+1水缸(可室外)：100碎石气血+1镂花木凳：400碎石体力+2元宝柜：2灵石500碎石气血+5围棋桌(
一方灵田游商是游戏中的npc，会定期来到玩家的居住地，下面就为大家分享一方灵田游商到访时间和任务攻略。一方灵田游商到访时间和攻略分享游商到访时间初候来，过了三候走。春季：立春初候春分初候夏季：立夏初候夏至初候秋季：立秋初候秋分初候冬季：立冬初候冬至初候游商任务异域采购1：云葱X3(橙色)金阳豆X10
艾尔登法环大朵灵依墓地铃兰是游戏中非常重要的道具，玩家使用后能将有名字的骨灰强化至+10，但是这种道具很稀有在湖之利耶尼亚区域有一个，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰获取方法。艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰获取方法探索湖之利耶尼亚区域，从东边的「安瑟尔河入口井」
艾尔登法环焰术斩身处决流是1.04版本中非常强力的流派，并且上手难度低，性价比很高，下面就为大家分享艾尔登法环焰术斩身处决流玩法。艾尔登法环焰术斩身处决流玩法分享烈焰斩身处决流，主要玩斩身大柴刀这把武器配红狮子火焰。武器斩身大柴刀有115的致命一击加成，比几乎所有武器来的更高。再加上大斧的高面板，打
一方灵田展现诚意是游戏中的门派任务，需要玩家提交部分材料，完成后能开启可卿功能，下面就为大家分享一方灵田展现诚意任务攻略。一方灵田展现诚意任务攻略开启客卿功能，邀请来门派进行授课，提升基础属性(前提是建筑好门派讲堂)很重要!需要物品：回锅肉(在客栈兑换菜谱后厨房制作：兑换需要2个猪肉，2个球崧菜，2