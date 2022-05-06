地狱仆从共有几个职业 职业有什么能力

2022-05-07 09:19:59 来源：互联网 编辑：佚名

地狱仆从游戏中一共有6种职业供玩家选择，不同的职业玩法和能力都不同，下面就为大家分享地狱仆从全职业能力。

地狱仆从全职业能力介绍

别西卜

地狱之怒的将军，他赋予那些跟随他的人力量和无限的愤怒。

怒气，增加生命值，近战伤害和近战暴击加成。

巴尔

阴影与毒的主宰，你很难找到它的踪迹，只能看到因中毒而死的尸体。

近战中毒伤害，闪避加成，平衡的属性。

利维坦

被宇宙能量引导的盲眼野兽，跟随利维坦会让你成为一个强大的巫师。

魔法值，魔法伤害以及魔法暴击加成，多样的法术。

阿斯蒙蒂斯

欲望女皇，这位近战斗士以她造成的痛苦为食。

造成伤害可以恢复生命。平衡的属性。

路西法

堕天使，曾经的天堂仆人，路西法精通肉搏和光的力量。

防御加成，相当平衡的物理与魔法攻击手段，治疗。

撒旦

地狱的王子将会把你打造成一个混沌战士，总是在生死之间徘徊。

大幅增加物理暴击或魔法暴击的几率。稍低的属性。