地狱仆从新手装备怎么选 哪些新手装备好用

地狱仆从游戏中的装备非常多，玩家可以自由选择，但是新手能选的装备比较少，下面就为大家分享地狱仆从新手装备。
武器：物理输出-长矛;法术输出-橡枝
武器方面选择长矛是因为长矛是唯一可以前期攻击范围敌人的武器，而法术选择增加魔法伤害最高的武器就行。
盾牌：无
因为上面推荐的都是双手武器，所以这里不建议使用盾牌。
其他装备：选择增加防御高的就可以了，而戒指、项链、辅助武器都只有一把，没得选。
新手装备属性一览
用过的匕首
近战伤害+1-3
轻型武器(近战攻击后疲劳时间-1)
工刀
近战伤害+1-2
很轻的武器(近战攻击后疲劳时间-2)
钝剑
近战伤害+1-4
出血几率+20%
用过的斧子
近战伤害+2-5
裂缝的斧子
近战伤害+0-5
旧的盾
左手
防御+6%
格挡几率+7%
破烂不堪的盾
左手
防御+3%
格挡几率+10%
基础魔杖
近战伤害+1-2
魔法伤害+2-4
装饰粗糙的大头棍
近战伤害+1-4
棒击：30%几率使目标减速2秒
裂缝的头盔
头部
防御+1%
轻型背心
胸部
防御+1%
穿过的鞋子
足部
防御+1%
普通的镐
近战伤害+1-3
近战暴击率+2%
用过的镐
近战伤害+1-4
生锈的镰刀
近战伤害+1-4
增加1-3点近战攻击的中毒值
新手长矛
双手
近战伤害+1-6
横扫(20%几率攻击所有目标)
脆弱的矛
双手
近战伤害+0-5
横扫(20%几率攻击所有目标)
用过的无指手套
手部
防御+1%
细腰带
腰部
防御+1%
打补丁的护臂
手腕
防御+1%
轻便裤子
腿部
防御+1%
橡枝
双手
近战伤害+0-4
魔法伤害+3-6
新手魔杖
近战伤害+0-2
魔法伤害+1-3
门徒魔杖
近战伤害+1-3
魔法伤害+1-3
新手标枪
支援装备
在战斗开始时：随机向一个敌人投掷标枪并造成2-5点伤害
硬皮质盔甲
胸部
防御+3%
最大魔法值-5
坚固的皮质盔甲
胸部
防御+3%
最大魔法值-2
异想天开的破衣服
胸部
最大魔法值+3
仪式斗篷
胸部
火把
左手
近战伤害+2
反弹4点伤害值当你被近战攻击时
坏了的武士刀
近战伤害+1-7
出血几率+20%
增加2-4点近战攻击的中毒值
轻型武器(近战攻击后疲劳时间-1)
普通鞋子
足部
防御+3%
生锈的订婚戒指
手指
最大魔法值+5
最大生命值-2
新手项链
颈部
近战暴击率+1%
魔法暴击率-1%
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