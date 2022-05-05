盗贼遗产2麦拉的记忆有什么用 麦拉的记忆怎么获得

2022-05-06 09:22:02 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2麦拉是游戏中的boss之一，玩家能通过获得麦拉的记忆来对boss增加伤害，下面就为大家分享盗贼遗产2麦拉的记忆获取方法。

盗贼遗产2麦拉的记忆获取方法分享

有一个提示 第五和第六个吊灯中间远处的墙，用法术打开可以进去，可以得到一个永久buff，增加对第一个BOSS嗣骨拉麦的伤害+15%。

进来了一路向上跳，进门到塔顶对话即可。