盗贼遗产2伤疤在哪里 伤疤怎么解锁

盗贼遗产2伤疤是游戏中非常强力的buff，但是隐藏的比较深，很对玩家都找不到，下面就为大家分享盗贼遗产2伤疤的位置。
下面是对图片中文字注释：
打破：有隐藏墙，照着图片位置法术攻击就行
直接获得：能直接看到伤疤
互动：或没有提示，附近位置用“使用”键能进入隐藏房间
1.雅戈泰堡垒
2.世界之轴
3.凯尔盖郎高原
4.冥界书斋
5.太阳塔
6.比逊干湖
艾尔登法环力量流是游戏中开荒非常不错的玩法，能使用多种近战武器，机制非常优秀，下面就为大家分享艾尔登法环力量流武器选择。艾尔登法环力量流武器推荐大蛇狩猎矛是一把拥有独一无二的优秀模组的专属武器，一把能让你学会零蓝耗打法的练习武器，这是一把永远不怕被削的朴实无华的玩具，推荐给所有想锻炼自己技术的近战玩
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