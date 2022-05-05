盗贼遗产2虚空兽的启示在哪 虚空兽的启示有什么用

2022-05-06 09:15:14 来源：互联网 编辑：佚名

盗贼遗产2虚空兽是游戏中的boss之一，在第二章节会遇到，玩家能通过获得虚空兽的启示来对于他造成额外伤害，下面就为大家分享虚空兽的启示获取方法。

虚空兽的启示获取位置

第二关boss的增伤，在boss的入口，水车轮组上面。