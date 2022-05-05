艾尔登法环力量流武器怎么选 力量流什么武器好用

2022-05-05 09:36:57 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环力量流是游戏中开荒非常不错的玩法，能使用多种近战武器，机制非常优秀，下面就为大家分享艾尔登法环力量流武器选择。

艾尔登法环力量流武器推荐

大蛇狩猎矛是一把拥有独一无二的优秀模组的专属武器，一把能让你学会零蓝耗打法的练习武器，这是一把永远不怕被削的朴实无华的玩具，推荐给所有想锻炼自己技术的近战玩家。

推荐理由1：模组多样且优秀

可能很多人还不清楚这把武器的攻击模组，我在此做一下介绍：

轻击：大矛的前戳，一组3下，同大剑、大曲、大锤

重击：类似特大剑的横扫，一组2下，伤害倍率极高

跳跃+轻击：大矛的跳戳

跳跃+重击：类似特大剑的竖劈

翻滚/蹲+轻击：同特大剑无敌的前戳

跑+轻击：大矛的上戳

跑+重击：大矛的推戳

骑马+轻击：挥砍

骑马+重击：大矛的夹枪冲锋

这么多的花样，绝对让想体验零蓝耗翻滚近战玩法的玩家爽到!

对付韧性低的敌人，一手滚戳/蹲戳能让对方还不了手，轻击前戳的冲击力和距离也足够拒敌，跑攻化身龙车可以很舒服的推图。

本人一周目用大蛇矛打遍所有游戏内的近战褪色者模组敌人，打下来没觉得特别困难，甚至打联机的大壶骑士运气好也能打赢。

对付boss则可以靠跳劈滚戳偷刀，也可以抓大后摇满蓄力重击，一周目用大蛇矛零蓝耗打冰龙、月光龙、熔岩土龙打下来觉得并不困难，甚至打神授塔神皮也不折磨(正常等级不压级)。

这把武器真的让我的技术从招泪滴、喷腐败、打异常都不一定稳赢，变成零蓝耗无锁近战单挑能赢，特别是月光龙、冰龙和火焰巨人(之前从来都是靠腐败吐息耗死)。

推荐理由2：中期入手，失色石强化

要拿到这把武器，从头到尾必打的boss只有一个胖神皮，这里不提bug打法，就是正常流程，五十级用腐败吐息+马拉松就可以打过，更强的大佬可以更早入手，配合跑图失色石强化，前期一个大卢恩都没有就可以轻松+9。

推荐理由3：纯物理面板，高力量补正，无能力需求

由于面板纯物理+高力补，力量猛男可以轻松让这把武器的上限提高，而无能力需求则可以让属性一点不浪费地全给力量(点名批评一堆智力要求的特大)。

推荐理由4：战技基本等于没有

极大的前摇，极近的距离让这个战技几乎等于没有，让玩家可以专注于武器本身多样化的优秀模组(顺带一提，战技的动作模组和双手巨剑的专属重击模组简直一模一样)避免成为只会复读战技的所谓“轮椅人”。

总评：作为一把玩具，大蛇狩猎矛无疑是合格甚至优秀的，可以让零蓝耗近战单挑变得有趣很多，可以让玩家的技术得到充分的锻炼。当然，玩具的强度肯定比不上版本强势武器，但独一无二的模组就足以让它成为一把优秀的玩具，加上满蓄力重击的高倍率，提高了它的强度上限，“无战技”也降低了它的强度下限，或许正因为如此，它才会被速通大佬选中吧!