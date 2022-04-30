艾尔登法环1.04黑焰敏信流刺客怎么玩 老头环黑焰敏信流刺客怎么配装

2022-05-05 09:18:48 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.04版本中不少内容改动较大，很多流派都受到了影响，下面就为大家分享艾尔登法环1.04黑焰敏信流刺客攻略。

艾尔登法环1.04黑焰敏信流刺客玩法

推图时可以使用化为无形或暗杀办法，化为无形可以降低敌人看到我们的距离，搭配会消音的装备或法术，可以达到更好的效果，让你轻松穿过弩箭阵，不过正面离太近，小怪还是会发现你，用的时候记得，刺客就是要从背后来。

使用黑暗来辅助战斗，黑暗会让小怪完全看不到你，正确用法是放在敌人的身上，不是放在自己的身上

使用化为无形、暗杀办法或黑暗后，绕道它们后面，给他们狠狠来一下

武器推荐慈悲短剑，致命一击有140，质变焰术，战灰使用红狮子火，遇到不能黑暗的怪物时，使用红狮子火，让怪物进入处决状态。

祷告法术

1.黑焰仪式可以用来阻扰敌人的进攻，配合以上的玩法和其他法术，可以打出很漂亮的combo。

2.横扫黑焰左右手各有一团火焰，角度和位置乔好的话，可以打出多一段伤害，不过角度蛮难乔的，有知道怎么回事的同学，可以在下面留言一起讨论，触发多段的话，伤害是比巨人火焰还高的，这是没上BUFF的伤害。

3.黑焰在这次1.04获得加强，伤害虽然还是不如巨人火焰，但是它拿到的时间点非常早，早期拿来开荒非常实用，用到后期其实也没什么问题，算是仅次巨人火焰单点的强力法术。

4.贵族气场，我会比较倾向当COMBO或牵制技来使用，它蓄满力的冲击动力是偏上的，不会把人推很远，所以可以搭配黑焰仪式来用。

小结:整体玩法大概就是用黑暗、狮子火等牵制型的技能，来为黑焰漩涡、横扫黑焰之类的技能创造输出空间。

配点

生命力目标40，集中力点到你觉得够用或是点到你想要用的骨灰的FP，耐力看大家要穿到多重，我自己是点到25左右，力量点到武器需求就好，信仰可以直接点到70，配上灵药刚好到80阈值，剩下的再回头补敏捷，感应要点到10，因为血焰刀刃的需求是10，智力要用化为无形要点到16，不想浪费点数直接用暗杀办法。

装备

1.印记使用狩猎神祇圣印记，来强化狩猎神祇派系的祷告，使用附魔类祷告的话，黄金树圣印记会比较强，不想换来换去嫌麻烦的话，无脑用狩猎神祇圣印记就好。

2.防具推荐黑刀铠甲，也可以用搞笑欢乐的神皮贵族长袍(有增伤贵族气场)，用的话记得使用其他消音手段。

3.护符法术处决流用图里的那套，想回魔回血可以换上染蓝和染红凶刀，搭配慈悲匕首，正面处决可以触发两次。战技流的话，可以带上亚历山大、绿龟护符、献斗剑和火对蝎。平砍流的话带上鲜血君王的欢愉、腐败翼剑徽章、米莉森的义手和绿龟护符。

4.骨灰推荐仿身泪滴、黑刀狄希和腐烂长生者。

5.灵药推荐带火破露滴，另一个用信仰瘤露滴，主用黑焰漩涡信仰瘤露滴可以换涌绿结晶露滴。平砍流带上连刺破露滴，另一个选喜欢的就可以了。