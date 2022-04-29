艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰在哪 老头环大朵灵依墓地铃兰怎么获得

艾尔登法环大朵灵依墓地铃兰是游戏中非常重要的道具，玩家使用后能将有名字的骨灰强化至+10，但是这种道具很稀有在湖之利耶尼亚区域有一个，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰获取方法。
探索湖之利耶尼亚区域，从东边的「安瑟尔河入口井」下来，进入安瑟尔河区域，然后向西探索，找到这片区域内的BOSS“诺克史黛拉的龙人士兵”(将其击败后可以激活同名赐福)。
击败BOSS后，在瀑布附近找到一个小房间，里面有一个宝箱，打开即可获得1个【大朵灵依墓地铃兰】。
一方灵田展现诚意是游戏中的门派任务，需要玩家提交部分材料，完成后能开启可卿功能，下面就为大家分享一方灵田展现诚意任务攻略。一方灵田展现诚意任务攻略开启客卿功能，邀请来门派进行授课，提升基础属性(前提是建筑好门派讲堂)很重要!需要物品：回锅肉(在客栈兑换菜谱后厨房制作：兑换需要2个猪肉，2个球崧菜，2
一方灵田游戏中有大量的材料可以使用，不同的材料分布在各个不同的位置，那么一方灵田前期材料在哪获得？一起来看看吧。一方灵田前期材料获取方法1-3层矿洞出产(1)蜥蜴(再生精元和柔韧的皮)(2)石头(3)乌光石(4)虚辰砂(采集乌光石有概率获得)(5)百香菇4-7层矿洞产出(1)蜥蜴(再生精元和柔韧的皮
一方灵田大师兄任务有多个阶段，不同的阶段需要玩家提交不同材料，下面就为大家分享一方灵田大师兄任务所需材料攻略。一方灵田大师兄任务攻略病情反复(一)需要物品25个清灵果25个红灵枣病情反复(二)需要物品：15份五指姜1份朝阳茄(种植夕阳茄概率获得，也可药店购买，)病情反复(二)需要物品：5份灵心草5份
艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯是游戏中的龙形敌人之一，位置比较难找很多玩家都不知道在哪。下面就为大家分享艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置。艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置分享位置：巨人山顶-结冰湖奖励：龙心脏×1，100000卢恩玻列琉斯出现在巨人山顶东北方的结冰湖上，这里有持续性的暴风雪，能见度很低，因此
艾尔登法环辉石龙亚杜拉是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得亚杜拉的月光剑，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置。艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置分享位置：三姊妹塔/月光祭坛奖励：龙心脏×3，魔法【亚杜拉的月光剑】，120000卢恩进入卡利亚城寨的三姊妹塔时可以遇到亚杜拉，打掉它一半的血量后，亚杜
艾尔登法环辉石龙史玛拉格是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得龙心脏，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置。艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置分享位置：湖之利耶尼亚-魔法学院西边奖励：龙心脏×1，14699卢恩在魔法学院西边的水域里即可遇到这条龙，它身后还有1个【学院辉石钥匙】(进入魔法学院的必
艾尔登法环游戏中很多玩家通关后选择继续挑战多周目，多周目中会继承之前的不少内容，下面就为大家分享艾尔登法环多周目继承内容。艾尔登法环多周目继承介绍关于多周目继承内容职业(身份)角色等级&属性地图碎片已发现的位置持有道具(部分除外)-武器&盾(包括强化等级)、防具、护符、魔法、祷告、战
艾尔登法环游戏已经很多玩家通关了，不少玩家选择开启多周目继续收集，下面就为大家分享艾尔登法环多周目目标。艾尔登法环多周目目标介绍完成NPC支线或杀害NPC米莉森、小壶、魔法师瑟濂等NPC的支线在击败最终BOSS后也可以继续完成;有一小部分支线会由于主线的推进而不能完成，也可以通过击杀NPC的方式来获
艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离
艾尔登法环游戏中玩家可以通过卷轴学到一些魔法，一共有三种卷轴，不同的卷轴位置也不同，下面就为大家分享艾尔登法环教室卷轴获取方法。艾尔登法环教室卷轴获取位置从魔法学院的赐福「校舍内的教室」出发，向前走穿过小门，左拐，前边的房间里有一具尸体，从尸体上可以拿到【教室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以学习【辉石