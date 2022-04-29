艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰在哪 老头环大朵灵依墓地铃兰怎么获得

2022-04-30 10:14:53 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环大朵灵依墓地铃兰是游戏中非常重要的道具，玩家使用后能将有名字的骨灰强化至+10，但是这种道具很稀有在湖之利耶尼亚区域有一个，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰获取方法。

艾尔登法环湖之利耶尼亚区域大朵灵依墓地铃兰获取方法

探索湖之利耶尼亚区域，从东边的「安瑟尔河入口井」下来，进入安瑟尔河区域，然后向西探索，找到这片区域内的BOSS“诺克史黛拉的龙人士兵”(将其击败后可以激活同名赐福)。

击败BOSS后，在瀑布附近找到一个小房间，里面有一个宝箱，打开即可获得1个【大朵灵依墓地铃兰】。