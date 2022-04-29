艾尔登法环大蛇狩猎矛怎么拿 老头环大蛇狩猎矛好用吗

2022-04-30 10:09:29 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环大蛇狩猎矛是游戏中的大矛武器，很重但是伤害非常不错，需要一定力气才能拿得动，下面就为大家分享艾尔登法环大蛇狩猎矛获取方法。

艾尔登法环大蛇狩猎矛获取方法分享

该武器的基础属性如下。

该武器位于火山官邸BOSS【“亵渎君王”拉卡德】处。

在完成火山官邸的三个支线任务后与塔妮丝交谈，选择【愿意觐见王】。

随后会传送至【谒见之路】。

在前往大蛇的途中可以捡到该武器。