艾尔登法环庆典肋骨钉耙怎么获得 老头环庆典肋骨钉耙在哪

艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离

2022-04-27 | 0