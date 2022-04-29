艾尔登法环庆典肋骨钉耙怎么获得 老头环庆典肋骨钉耙在哪

艾尔登法环庆典肋骨钉耙是游戏中的长枪武器，需要玩家击杀敌人才能获得，下面就为大家分享艾尔登法环庆典肋骨钉耙获取方法。
该武器为概率掉落装备，可以在亚坛高原北部的【风车村】中获得。
消灭手持长柄武器的村民有几率掉落该武器。
一方灵田展现诚意是游戏中的门派任务，需要玩家提交部分材料，完成后能开启可卿功能，下面就为大家分享一方灵田展现诚意任务攻略。一方灵田展现诚意任务攻略开启客卿功能，邀请来门派进行授课，提升基础属性(前提是建筑好门派讲堂)很重要!需要物品：回锅肉(在客栈兑换菜谱后厨房制作：兑换需要2个猪肉，2个球崧菜，2
一方灵田游戏中有大量的材料可以使用，不同的材料分布在各个不同的位置，那么一方灵田前期材料在哪获得？一起来看看吧。一方灵田前期材料获取方法1-3层矿洞出产(1)蜥蜴(再生精元和柔韧的皮)(2)石头(3)乌光石(4)虚辰砂(采集乌光石有概率获得)(5)百香菇4-7层矿洞产出(1)蜥蜴(再生精元和柔韧的皮
一方灵田大师兄任务有多个阶段，不同的阶段需要玩家提交不同材料，下面就为大家分享一方灵田大师兄任务所需材料攻略。一方灵田大师兄任务攻略病情反复(一)需要物品25个清灵果25个红灵枣病情反复(二)需要物品：15份五指姜1份朝阳茄(种植夕阳茄概率获得，也可药店购买，)病情反复(二)需要物品：5份灵心草5份
艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯是游戏中的龙形敌人之一，位置比较难找很多玩家都不知道在哪。下面就为大家分享艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置。艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置分享位置：巨人山顶-结冰湖奖励：龙心脏×1，100000卢恩玻列琉斯出现在巨人山顶东北方的结冰湖上，这里有持续性的暴风雪，能见度很低，因此
艾尔登法环辉石龙亚杜拉是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得亚杜拉的月光剑，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置。艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置分享位置：三姊妹塔/月光祭坛奖励：龙心脏×3，魔法【亚杜拉的月光剑】，120000卢恩进入卡利亚城寨的三姊妹塔时可以遇到亚杜拉，打掉它一半的血量后，亚杜
艾尔登法环辉石龙史玛拉格是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得龙心脏，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置。艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置分享位置：湖之利耶尼亚-魔法学院西边奖励：龙心脏×1，14699卢恩在魔法学院西边的水域里即可遇到这条龙，它身后还有1个【学院辉石钥匙】(进入魔法学院的必
艾尔登法环游戏中很多玩家通关后选择继续挑战多周目，多周目中会继承之前的不少内容，下面就为大家分享艾尔登法环多周目继承内容。艾尔登法环多周目继承介绍关于多周目继承内容职业(身份)角色等级&属性地图碎片已发现的位置持有道具(部分除外)-武器&盾(包括强化等级)、防具、护符、魔法、祷告、战
艾尔登法环游戏已经很多玩家通关了，不少玩家选择开启多周目继续收集，下面就为大家分享艾尔登法环多周目目标。艾尔登法环多周目目标介绍完成NPC支线或杀害NPC米莉森、小壶、魔法师瑟濂等NPC的支线在击败最终BOSS后也可以继续完成;有一小部分支线会由于主线的推进而不能完成，也可以通过击杀NPC的方式来获
艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离
艾尔登法环游戏中玩家可以通过卷轴学到一些魔法，一共有三种卷轴，不同的卷轴位置也不同，下面就为大家分享艾尔登法环教室卷轴获取方法。艾尔登法环教室卷轴获取位置从魔法学院的赐福「校舍内的教室」出发，向前走穿过小门，左拐，前边的房间里有一具尸体，从尸体上可以拿到【教室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以学习【辉石