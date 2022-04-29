91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

艾尔登法环焰术斩身处决流怎么玩 老头环焰术斩身处决流怎么配装

2022-04-30 10:00:04来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环焰术斩身处决流是1.04版本中非常强力的流派，并且上手难度低，性价比很高，下面就为大家分享艾尔登法环焰术斩身处决流玩法。

QQ截图20220314144525.png

艾尔登法环焰术斩身处决流玩法分享

烈焰斩身处决流，主要玩斩身大柴刀这把武器配红狮子火焰。

武器

斩身大柴刀

游民星空

有115的致命一击加成，比几乎所有武器来的更高。再加上大斧的高面板，打出来的处决伤害是比慈悲短剑还来的高的。

慈悲短剑

游民星空

140致命一击加成，虽然处决伤害很高 但仍不比斩身大柴刀的处决伤害高

斩身大柴刀：面板769 处决伤害2961

慈悲短剑：面板442 处决伤害 2511

Q：因为仅有115致命一击 有可能面板更高的100致命加成武器

处决伤害能高过斩身大柴刀嘛。

A：没办法 差距130点左右

巨剑 面板844 处决伤害2825

斩身大柴刀 面板769 处决伤害2961

Q：祷告buff后 面板差距更大 巨剑能不能反超

使用火焰阿赐与我力量+黄金树立誓

A：没办法 反而差距更大 180点左右

巨剑buff后面板 1165 处决伤害3898

斩身大柴刀buff后面板 1061 处决伤害4086

到此为止的结论 斩身大柴刀的处决伤害为全游戏最高

战灰

红狮子火焰

游民星空

削韧极高 两、三下可以打跪多数的Boss

当然战灰选择上也可以当红的狮子斩，削韧也不错，斩身大柴刀面板高直击伤害也高，打跪接处决也非常舒服。

质变选择：焰术

游民星空

原因是厚重or火焰质变点纯力量面板，只比焰术质变点信仰+力量来的高一点点，但如果分点数给信仰开增伤buff 面板就没那么高。

加上焰术质变下的火焰属性攻击力更高 配合火对蝎效果更好，于是选用焰术 配点信仰+力量，也能玩一些远程输出祷告清怪。

祷告选择

黄金树立誓增加攻防

游民星空

火焰阿赐与我力量

焰术质变，物理火焰增伤都能吃到。

游民星空

护符选择

短剑护符

游民星空

增伤约15%

火对蝎

游民星空

染红凶刀

游民星空

龙徽大盾

游民星空

补充：染蓝凶刀补太少不推荐使用

配点说明

生命50，力量40，灵巧8，信仰55，力量这样刚好到软上限，信仰则是有多的点数可以再投资，耐力看个人装备选择，我自己点到25，集中力因为没点数了我只有点到22，也可以多投资一点。

玩法介绍

保持距离用红狮子火焰打跪，大部分的王都是两到三下就能打跪，面对一些大型王最好都是打跪之后立刻解除锁定，然后跑到指定的位置后 按下轻攻击处决。

游民星空

靠近后处决位置会亮黄光。

结语

斩身大柴刀的致命一击虽然只有115

但实际上结合大斧的高面板能打出来的处决伤害是最高的

而且平砍、双持跳劈、狮子斩的伤害也很高

跳劈跟狮子斩也可以打跪之后处决

算是很特别的武器，而且比起用匕首处决 直接扛一把大柴刀对着Boss的脸就是两刀。

爽度也是非常高的

结合祷告增伤打各种王都很快很轻松

日常推图上也就是狮子火喷一下 没死就处决 很简单就推过去了。

总体来说是我目前最喜欢的处决流玩法。

最后补充：红狮子火焰它可以搭配祷告黑焰刀刃。

游民星空

让红狮子火焰附带黑焰效果(黑焰扣生命%)，但测试后就算是打血还算厚的下水道恶兆肥肥。

伤害也没有比直接焰术来的高，所以除非打血更厚的王。

否则没有很建议这样使用。

精彩推荐

推荐阅读

一方灵田展现诚意任务怎么做 再生精元怎么获得

一方灵田展现诚意任务怎么做 再生精元怎么获得

一方灵田展现诚意是游戏中的门派任务，需要玩家提交部分材料，完成后能开启可卿功能，下面就为大家分享一方灵田展现诚意任务攻略。一方灵田展现诚意任务攻略开启客卿功能，邀请来门派进行授课，提升基础属性(前提是建筑好门派讲堂)很重要!需要物品：回锅肉(在客栈兑换菜谱后厨房制作：兑换需要2个猪肉，2个球崧菜，2

2022-04-29|0

一方灵田前期材料怎么获得 前期材料在哪里刷

一方灵田前期材料怎么获得 前期材料在哪里刷

一方灵田游戏中有大量的材料可以使用，不同的材料分布在各个不同的位置，那么一方灵田前期材料在哪获得？一起来看看吧。一方灵田前期材料获取方法1-3层矿洞出产(1)蜥蜴(再生精元和柔韧的皮)(2)石头(3)乌光石(4)虚辰砂(采集乌光石有概率获得)(5)百香菇4-7层矿洞产出(1)蜥蜴(再生精元和柔韧的皮

2022-04-29|0

一方灵田大师兄任务怎么完成 大师兄任务要什么材料

一方灵田大师兄任务怎么完成 大师兄任务要什么材料

一方灵田大师兄任务有多个阶段，不同的阶段需要玩家提交不同材料，下面就为大家分享一方灵田大师兄任务所需材料攻略。一方灵田大师兄任务攻略病情反复(一)需要物品25个清灵果25个红灵枣病情反复(二)需要物品：15份五指姜1份朝阳茄(种植夕阳茄概率获得，也可药店购买，)病情反复(二)需要物品：5份灵心草5份

2022-04-29|0

艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯在哪 结冰湖怎么过去

艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯在哪 结冰湖怎么过去

艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯是游戏中的龙形敌人之一，位置比较难找很多玩家都不知道在哪。下面就为大家分享艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置。艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置分享位置：巨人山顶-结冰湖奖励：龙心脏×1，100000卢恩玻列琉斯出现在巨人山顶东北方的结冰湖上，这里有持续性的暴风雪，能见度很低，因此

2022-04-28|0

艾尔登法环辉石龙亚杜拉怎么打 辉石龙亚杜拉在哪

艾尔登法环辉石龙亚杜拉怎么打 辉石龙亚杜拉在哪

艾尔登法环辉石龙亚杜拉是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得亚杜拉的月光剑，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置。艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置分享位置：三姊妹塔/月光祭坛奖励：龙心脏×3，魔法【亚杜拉的月光剑】，120000卢恩进入卡利亚城寨的三姊妹塔时可以遇到亚杜拉，打掉它一半的血量后，亚杜

2022-04-28|0

艾尔登法环辉石龙史玛拉格在哪 老头环学院辉石钥匙怎么获得

艾尔登法环辉石龙史玛拉格在哪 老头环学院辉石钥匙怎么获得

艾尔登法环辉石龙史玛拉格是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得龙心脏，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置。艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置分享位置：湖之利耶尼亚-魔法学院西边奖励：龙心脏×1，14699卢恩在魔法学院西边的水域里即可遇到这条龙，它身后还有1个【学院辉石钥匙】(进入魔法学院的必

2022-04-28|0

艾尔登法环多周目会继承什么 老头环多周目什么会重置

艾尔登法环多周目会继承什么 老头环多周目什么会重置

艾尔登法环游戏中很多玩家通关后选择继续挑战多周目，多周目中会继承之前的不少内容，下面就为大家分享艾尔登法环多周目继承内容。艾尔登法环多周目继承介绍关于多周目继承内容职业(身份)角色等级&属性地图碎片已发现的位置持有道具(部分除外)-武器&盾(包括强化等级)、防具、护符、魔法、祷告、战

2022-04-28|0

艾尔登法环多周目玩法怎么玩 老头环多周目有什么任务需要完成

艾尔登法环多周目玩法怎么玩 老头环多周目有什么任务需要完成

艾尔登法环游戏已经很多玩家通关了，不少玩家选择开启多周目继续收集，下面就为大家分享艾尔登法环多周目目标。艾尔登法环多周目目标介绍完成NPC支线或杀害NPC米莉森、小壶、魔法师瑟濂等NPC的支线在击败最终BOSS后也可以继续完成;有一小部分支线会由于主线的推进而不能完成，也可以通过击杀NPC的方式来获

2022-04-28|0

艾尔登法环飞龙桂雷尔在哪 老头环飞龙桂雷尔怎么打

艾尔登法环飞龙桂雷尔在哪 老头环飞龙桂雷尔怎么打

艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离

2022-04-27|0

艾尔登法环教室卷轴有什么用 老头环教室卷轴怎么获得

艾尔登法环教室卷轴有什么用 老头环教室卷轴怎么获得

艾尔登法环游戏中玩家可以通过卷轴学到一些魔法，一共有三种卷轴，不同的卷轴位置也不同，下面就为大家分享艾尔登法环教室卷轴获取方法。艾尔登法环教室卷轴获取位置从魔法学院的赐福「校舍内的教室」出发，向前走穿过小门，左拐，前边的房间里有一具尸体，从尸体上可以拿到【教室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以学习【辉石

2022-04-27|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号