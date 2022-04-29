艾尔登法环焰术斩身处决流怎么玩 老头环焰术斩身处决流怎么配装

艾尔登法环焰术斩身处决流是1.04版本中非常强力的流派，并且上手难度低，性价比很高，下面就为大家分享艾尔登法环焰术斩身处决流玩法。
烈焰斩身处决流，主要玩斩身大柴刀这把武器配红狮子火焰。
武器
斩身大柴刀
有115的致命一击加成，比几乎所有武器来的更高。再加上大斧的高面板，打出来的处决伤害是比慈悲短剑还来的高的。
慈悲短剑
140致命一击加成，虽然处决伤害很高 但仍不比斩身大柴刀的处决伤害高
斩身大柴刀：面板769 处决伤害2961
慈悲短剑：面板442 处决伤害 2511
Q：因为仅有115致命一击 有可能面板更高的100致命加成武器
处决伤害能高过斩身大柴刀嘛。
A：没办法 差距130点左右
巨剑 面板844 处决伤害2825
斩身大柴刀 面板769 处决伤害2961
Q：祷告buff后 面板差距更大 巨剑能不能反超
使用火焰阿赐与我力量+黄金树立誓
A：没办法 反而差距更大 180点左右
巨剑buff后面板 1165 处决伤害3898
斩身大柴刀buff后面板 1061 处决伤害4086
到此为止的结论 斩身大柴刀的处决伤害为全游戏最高
战灰
红狮子火焰
削韧极高 两、三下可以打跪多数的Boss
当然战灰选择上也可以当红的狮子斩，削韧也不错，斩身大柴刀面板高直击伤害也高，打跪接处决也非常舒服。
质变选择：焰术
原因是厚重or火焰质变点纯力量面板，只比焰术质变点信仰+力量来的高一点点，但如果分点数给信仰开增伤buff 面板就没那么高。
加上焰术质变下的火焰属性攻击力更高 配合火对蝎效果更好，于是选用焰术 配点信仰+力量，也能玩一些远程输出祷告清怪。
祷告选择
黄金树立誓增加攻防
火焰阿赐与我力量
焰术质变，物理火焰增伤都能吃到。
护符选择
短剑护符
增伤约15%
火对蝎
染红凶刀
龙徽大盾
补充：染蓝凶刀补太少不推荐使用
配点说明
生命50，力量40，灵巧8，信仰55，力量这样刚好到软上限，信仰则是有多的点数可以再投资，耐力看个人装备选择，我自己点到25，集中力因为没点数了我只有点到22，也可以多投资一点。
玩法介绍
保持距离用红狮子火焰打跪，大部分的王都是两到三下就能打跪，面对一些大型王最好都是打跪之后立刻解除锁定，然后跑到指定的位置后 按下轻攻击处决。
靠近后处决位置会亮黄光。
结语
斩身大柴刀的致命一击虽然只有115
但实际上结合大斧的高面板能打出来的处决伤害是最高的
而且平砍、双持跳劈、狮子斩的伤害也很高
跳劈跟狮子斩也可以打跪之后处决
算是很特别的武器，而且比起用匕首处决 直接扛一把大柴刀对着Boss的脸就是两刀。
爽度也是非常高的
结合祷告增伤打各种王都很快很轻松。
日常推图上也就是狮子火喷一下 没死就处决 很简单就推过去了。
总体来说是我目前最喜欢的处决流玩法。
最后补充：红狮子火焰它可以搭配祷告黑焰刀刃。
让红狮子火焰附带黑焰效果(黑焰扣生命%)，但测试后就算是打血还算厚的下水道恶兆肥肥。
伤害也没有比直接焰术来的高，所以除非打血更厚的王。
否则没有很建议这样使用。
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