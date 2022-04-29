艾尔登法环焰术斩身处决流怎么玩 老头环焰术斩身处决流怎么配装

2022-04-30 10:00:04 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环焰术斩身处决流是1.04版本中非常强力的流派，并且上手难度低，性价比很高，下面就为大家分享艾尔登法环焰术斩身处决流玩法。

艾尔登法环焰术斩身处决流玩法分享

烈焰斩身处决流，主要玩斩身大柴刀这把武器配红狮子火焰。

武器

斩身大柴刀

有115的致命一击加成，比几乎所有武器来的更高。再加上大斧的高面板，打出来的处决伤害是比慈悲短剑还来的高的。

慈悲短剑

140致命一击加成，虽然处决伤害很高 但仍不比斩身大柴刀的处决伤害高

斩身大柴刀：面板769 处决伤害2961

慈悲短剑：面板442 处决伤害 2511

Q：因为仅有115致命一击 有可能面板更高的100致命加成武器

处决伤害能高过斩身大柴刀嘛。

A：没办法 差距130点左右

巨剑 面板844 处决伤害2825

斩身大柴刀 面板769 处决伤害2961

Q：祷告buff后 面板差距更大 巨剑能不能反超

使用火焰阿赐与我力量+黄金树立誓

A：没办法 反而差距更大 180点左右

巨剑buff后面板 1165 处决伤害3898

斩身大柴刀buff后面板 1061 处决伤害4086

到此为止的结论 斩身大柴刀的处决伤害为全游戏最高

战灰

红狮子火焰

削韧极高 两、三下可以打跪多数的Boss

当然战灰选择上也可以当红的狮子斩，削韧也不错，斩身大柴刀面板高直击伤害也高，打跪接处决也非常舒服。

质变选择：焰术

原因是厚重or火焰质变点纯力量面板，只比焰术质变点信仰+力量来的高一点点，但如果分点数给信仰开增伤buff 面板就没那么高。

加上焰术质变下的火焰属性攻击力更高 配合火对蝎效果更好，于是选用焰术 配点信仰+力量，也能玩一些远程输出祷告清怪。

祷告选择

黄金树立誓增加攻防

火焰阿赐与我力量

焰术质变，物理火焰增伤都能吃到。

护符选择

短剑护符

增伤约15%

火对蝎

染红凶刀

龙徽大盾

补充：染蓝凶刀补太少不推荐使用

配点说明

生命50，力量40，灵巧8，信仰55，力量这样刚好到软上限，信仰则是有多的点数可以再投资，耐力看个人装备选择，我自己点到25，集中力因为没点数了我只有点到22，也可以多投资一点。

玩法介绍

保持距离用红狮子火焰打跪，大部分的王都是两到三下就能打跪，面对一些大型王最好都是打跪之后立刻解除锁定，然后跑到指定的位置后 按下轻攻击处决。

靠近后处决位置会亮黄光。

结语

斩身大柴刀的致命一击虽然只有115

但实际上结合大斧的高面板能打出来的处决伤害是最高的

而且平砍、双持跳劈、狮子斩的伤害也很高

跳劈跟狮子斩也可以打跪之后处决

算是很特别的武器，而且比起用匕首处决 直接扛一把大柴刀对着Boss的脸就是两刀。

爽度也是非常高的

结合祷告增伤打各种王都很快很轻松。

日常推图上也就是狮子火喷一下 没死就处决 很简单就推过去了。

总体来说是我目前最喜欢的处决流玩法。

最后补充：红狮子火焰它可以搭配祷告黑焰刀刃。

让红狮子火焰附带黑焰效果(黑焰扣生命%)，但测试后就算是打血还算厚的下水道恶兆肥肥。

伤害也没有比直接焰术来的高，所以除非打血更厚的王。

否则没有很建议这样使用。