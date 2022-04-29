艾尔登法环章鱼头罩在哪里刷 老头环章鱼头罩怎么获得

2022-04-30 09:56:48 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环章鱼头罩是游戏中为数不多能增加观察力的装备，获取到方式比较难，下面就为大家分享艾尔登法环章鱼头罩刷取位置。

艾尔登法环章鱼头罩获取方法

有15只的小章鱼以及一只危险的大章鱼，需要注意的是只有小章鱼会掉头罩。

这玩意非常难掉落，建议需要很高的观察力。

能够提升观察力的方法有:

1.葛瑞克的大卢恩(所有能力值+5)

2.银色泪滴面具(+8感应)

3.银色粪金龟(+75观察力)

4.腌制白银鸟爪(+50观察力)

5.感应点高也有帮助