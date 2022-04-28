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一方灵田展现诚意任务怎么做 再生精元怎么获得

2022-04-29 09:22:00来源：互联网编辑：佚名

一方灵田展现诚意是游戏中的门派任务，需要玩家提交部分材料，完成后能开启可卿功能，下面就为大家分享一方灵田展现诚意任务攻略。

一方灵田展现诚意任务攻略

开启客卿功能，邀请来门派进行授课，提升基础属性(前提是建筑好门派讲堂)很重要!

需要物品：

回锅肉(在客栈兑换菜谱后厨房制作：兑换需要2个猪肉，2个球崧菜，2个灯笼椒，制作需要以上材料各1个)

金线蛙(钓鱼获得，或者游商购买)

再生精元(矿洞杀死蜥蜴采集获得)

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