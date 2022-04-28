一方灵田大师兄任务怎么完成 大师兄任务要什么材料

一方灵田大师兄任务有多个阶段，不同的阶段需要玩家提交不同材料，下面就为大家分享一方灵田大师兄任务所需材料攻略。
病情反复(一)
需要物品
25个清灵果
25个红灵枣
病情反复(二)
需要物品：
15份五指姜
1份朝阳茄(种植夕阳茄概率获得，也可药店购买，)
病情反复(二)
需要物品：
5份灵心草
5份金银花
食补调理(一)
需要物品：
1份鲫鱼汤
1份青菜粥
食补调理(二)
需要物品：
1份蒸蛋
2个朝阳茄
食补调理(三)
需要物品：
3份佳品黑木耳
6份佳品红灵枣
食补调理(四)
需要物品：
5个红螯虾
谢师兄转醒
需要物品：
3000灵石
1份朝阳茄
5份灵心草
5份金银花
艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯是游戏中的龙形敌人之一，位置比较难找很多玩家都不知道在哪。下面就为大家分享艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置。艾尔登法环冻结冰雾玻列琉斯位置分享位置：巨人山顶-结冰湖奖励：龙心脏×1，100000卢恩玻列琉斯出现在巨人山顶东北方的结冰湖上，这里有持续性的暴风雪，能见度很低，因此
艾尔登法环辉石龙亚杜拉是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得亚杜拉的月光剑，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置。艾尔登法环辉石龙亚杜拉位置分享位置：三姊妹塔/月光祭坛奖励：龙心脏×3，魔法【亚杜拉的月光剑】，120000卢恩进入卡利亚城寨的三姊妹塔时可以遇到亚杜拉，打掉它一半的血量后，亚杜
艾尔登法环辉石龙史玛拉格是游戏中的龙形boss之一，击杀后能获得龙心脏，下面就为大家分享艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置。艾尔登法环辉石龙史玛拉格位置分享位置：湖之利耶尼亚-魔法学院西边奖励：龙心脏×1，14699卢恩在魔法学院西边的水域里即可遇到这条龙，它身后还有1个【学院辉石钥匙】(进入魔法学院的必
艾尔登法环游戏中很多玩家通关后选择继续挑战多周目，多周目中会继承之前的不少内容，下面就为大家分享艾尔登法环多周目继承内容。艾尔登法环多周目继承介绍关于多周目继承内容职业(身份)角色等级&属性地图碎片已发现的位置持有道具(部分除外)-武器&盾(包括强化等级)、防具、护符、魔法、祷告、战
艾尔登法环游戏已经很多玩家通关了，不少玩家选择开启多周目继续收集，下面就为大家分享艾尔登法环多周目目标。艾尔登法环多周目目标介绍完成NPC支线或杀害NPC米莉森、小壶、魔法师瑟濂等NPC的支线在击败最终BOSS后也可以继续完成;有一小部分支线会由于主线的推进而不能完成，也可以通过击杀NPC的方式来获
艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离
艾尔登法环游戏中玩家可以通过卷轴学到一些魔法，一共有三种卷轴，不同的卷轴位置也不同，下面就为大家分享艾尔登法环教室卷轴获取方法。艾尔登法环教室卷轴获取位置从魔法学院的赐福「校舍内的教室」出发，向前走穿过小门，左拐，前边的房间里有一具尸体，从尸体上可以拿到【教室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以学习【辉石
艾尔登法环游戏中有很多种龙boss，不同的boss位置不同，那么艾尔登法环艾尔登法环飞龙亚基尔在什么地方？一起来看看吧。艾尔登法环飞龙亚基尔位置分享位置：宁姆格福-赐福「引导之始」东边的水域奖励：龙心脏×1，5000卢恩从宁姆格福的「引导之始」出发向东走，进入亚基尔湖北边就可以遇到BOSS“飞龙”亚
合金重组是一款俯视视角机甲射击游戏，游戏中模组和货币是最重要的资源，下面就为大家分享合金重组模组和货币作用。合金重组模组和货币作用货币游戏内有三种形式的货币，分别为黄色模块、蓝色模块和红色模块，黄色模块主要用于补充护甲值，蓝色模块用于闯关过程中购买机甲部件和提升性能，而红色模块价值最高也最难获得，可
吸血鬼幸存者游戏中玩家加点消耗金币会越来越多，需要合理加点才能用最少的金币获得最多的属性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者0.5.1加点顺序。吸血鬼幸存者0.5.1加点顺序分享所有操作均在测试版完成。测试版打开方式:steam库→游戏列表找到游戏→右键属性→测试版→无改为publicbeta。0.5.0