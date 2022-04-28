一方灵田门派讲堂有什么用 属性怎么提升

2022-04-29 09:08:57 来源：互联网 编辑：佚名

一方灵田门派讲堂是游戏中专门用来提升属性的功能，很多玩家不知道怎么使用，下面就为大家分享一方灵田门派讲堂属性提升方法。

一方灵田门派讲堂作用介绍

门派讲堂详解角色有7种属性分别是气血，灵力，体力，道法，身法，定力，神识。其中EA版本中除了体力以外，其余6种属性均可在门派讲堂提升。

气血：影响角色血量(红条)

灵力：影响角色灵力(蓝条)

体力：影响角色工作量

道法：影响法术攻击的伤害和防御

身法：影响武器攻击的伤害和防御

定力：影响特殊状态的地域效果

神识：即感知力，会在特等定情况下产生影响

门派讲堂的建造在门派大殿建渣后开启建造，需完成展现诚意任务开启客卿功能后使用，每个气节可参与一次门派课堂，积极参与提升角色属性。

在门派讲堂外的牌子上可以进行客卿招募和课程安排。

根据自己所需提升的属性，进行排课，排课后当天12点收到传音，在传音界面点击进入即可，不要自己进入讲堂，不要自己进入讲堂，不要自己进入讲堂，否则参与不了课程。

在听风客触可以招募特殊客卿，特殊客卿可以同时提升2种属性，并且提升属性较高，每个特殊客卿都有招募条件，达到即可招募.