艾尔登法环多周目会继承什么 老头环多周目什么会重置

艾尔登法环游戏中很多玩家通关后选择继续挑战多周目，多周目中会继承之前的不少内容，下面就为大家分享艾尔登法环多周目继承内容。
关于多周目继承内容
职业(身份)
角色等级&属性
地图碎片
已发现的位置
持有道具(部分除外)-武器&盾(包括强化等级)、防具、护符、魔法、祷告、战灰、骨灰、强化素材(包含圣杯露滴、黄金种子)、圣杯瓶(使用次数&强化等级)、道具制作素材、道具、贵重物品、情报
关于多周目重置内容
XX铃珠&交给孪生老妪铃珠后解锁的可购买道具
赐福解锁状态
符节&钥匙等区域解锁道具
NPC支线进行状态(重置卷轴&祷告书的交付状态)
NPC支线相关道具(包括卷轴&祷告书)
各区域龙的击杀状态以及大龙飨教堂能力解锁状态
大卢恩(包括未修复的)
艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离
艾尔登法环游戏中玩家可以通过卷轴学到一些魔法，一共有三种卷轴，不同的卷轴位置也不同，下面就为大家分享艾尔登法环教室卷轴获取方法。艾尔登法环教室卷轴获取位置从魔法学院的赐福「校舍内的教室」出发，向前走穿过小门，左拐，前边的房间里有一具尸体，从尸体上可以拿到【教室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以学习【辉石
艾尔登法环游戏中有很多种龙boss，不同的boss位置不同，那么艾尔登法环艾尔登法环飞龙亚基尔在什么地方？一起来看看吧。艾尔登法环飞龙亚基尔位置分享位置：宁姆格福-赐福「引导之始」东边的水域奖励：龙心脏×1，5000卢恩从宁姆格福的「引导之始」出发向东走，进入亚基尔湖北边就可以遇到BOSS“飞龙”亚
合金重组是一款俯视视角机甲射击游戏，游戏中模组和货币是最重要的资源，下面就为大家分享合金重组模组和货币作用。合金重组模组和货币作用货币游戏内有三种形式的货币，分别为黄色模块、蓝色模块和红色模块，黄色模块主要用于补充护甲值，蓝色模块用于闯关过程中购买机甲部件和提升性能，而红色模块价值最高也最难获得，可
吸血鬼幸存者游戏中玩家加点消耗金币会越来越多，需要合理加点才能用最少的金币获得最多的属性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者0.5.1加点顺序。吸血鬼幸存者0.5.1加点顺序分享所有操作均在测试版完成。测试版打开方式:steam库→游戏列表找到游戏→右键属性→测试版→无改为publicbeta。0.5.0
退休模拟器传武大师是游戏中的心愿路线之一，需要玩家获得一定的武馆威望，下面就为大家分享退休模拟器传武大师达成攻略。退休模拟器传武大师达成攻略传武大师的心愿目标是武馆威望，威望越高武馆就越大，达到一定威望后，战胜强敌才能扩建武馆。专属心愿活动有很多种。点评：达成目标较慢的心愿，对战斗帮助也不是特别明显
怪物猎人崛起轻弩是游戏中的远程持续输出武器，使用的玩家很多，那么怪物猎人崛起斩裂轻弩怎么配装？下面就为大家介绍一下。怪物猎人崛起斩裂轻弩配装武器武器选用的是雷狼龙轻弩优点：S2插槽，装填极快，自带10%会心率缺点：攻击力中等选用这把武器的理由在于斩裂弹的速射效果，另外附带LV1的穿甲榴弹，开场的时候
退休模拟器旅行家游戏中三大心愿之一，不少玩家不知道旅行家路线怎么达成，下面就为大家分享退休模拟器旅行家路线达成方法。退休模拟器旅行家路线达成方法分享旅行家的心愿目标是里程数，专属心愿活动为旅游，到世界各地旅游积攒里程数。点评：没有睡后收入(心愿收入全靠工作)，纯烧钱的心愿，在旅行的过程中可以顺带提升
艾尔登法环王室卷轴是游戏中的魔法卷轴之一，获得后交给指定的npc能获得魔法，下面就为大家分享艾尔登法环王室卷轴获取方法。艾尔登法环王室卷轴获取方法分享从宁姆格福的赐福「亚基尔湖南方」出发向东走，来到悬崖上，再跳到旁边的建筑废墟上，边缘处有一具尸体，从尸体上可以拿到【王室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以
艾尔登法环记忆石是游戏中非常重要的道具，获得后能增加法术使用格子，能子战斗中使出不同的法术，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石获取方法。湖之利耶尼亚记忆石获取方法分享位置：湖之利耶尼亚→改宗塔前往湖之利耶尼亚西南方的改宗塔，这里介绍两种进塔的方法：①拿到肢体动作【深具睿智】和装备【卡勒罗斯