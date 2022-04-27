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艾尔登法环多周目会继承什么 老头环多周目什么会重置

2022-04-28 09:05:56来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环游戏中很多玩家通关后选择继续挑战多周目，多周目中会继承之前的不少内容，下面就为大家分享艾尔登法环多周目继承内容。

艾尔登法环多周目继承介绍

关于多周目继承内容

职业(身份)

角色等级&属性

地图碎片

已发现的位置

持有道具(部分除外)-武器&盾(包括强化等级)、防具、护符、魔法、祷告、战灰、骨灰、强化素材(包含圣杯露滴、黄金种子)、圣杯瓶(使用次数&强化等级)、道具制作素材、道具、贵重物品、情报

备注：指除推进剧情解锁区域、NPC支线之外的内容

关于多周目重置内容

XX铃珠&交给孪生老妪铃珠后解锁的可购买道具

赐福解锁状态

符节&钥匙等区域解锁道具

NPC支线进行状态(重置卷轴&祷告书的交付状态)

NPC支线相关道具(包括卷轴&祷告书)

各区域龙的击杀状态以及大龙飨教堂能力解锁状态

大卢恩(包括未修复的)

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