91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

艾尔登法环多周目玩法怎么玩 老头环多周目有什么任务需要完成

2022-04-28 09:02:53来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环游戏已经很多玩家通关了，不少玩家选择开启多周目继续收集，下面就为大家分享艾尔登法环多周目目标。

艾尔登法环多周目目标介绍

完成NPC支线或杀害NPC

米莉森、小壶、魔法师瑟濂等NPC的支线在击败最终BOSS后也可以继续完成;有一小部分支线会由于主线的推进而不能完成，也可以通过击杀NPC的方式来获得部分道具

卷轴&祷告书的交付和购买

已经获得的卷轴&祷告书无法继承至新周目，因此要交给适合的NPC先购买解锁其中的内容

购买商店中的限量道具

一些推进支线的必要道具，例如煮螃蟹

购买锻造石&铃兰

铃珠无法继承至新周目，如果不提前购买像锻造石、铃兰这样的重要道具，就很难在新周目前期强化武器/骨灰

道具收集&强化

收集与成就/奖杯相关的「传说中的XX」以及只能获得1把的武器;除「古兰桑克斯的雷电」之外都可在击败最终BOSS之后前去收集;绘画在后期很容易被漏掉，可以选择提前完成

收集强化素材。古龙岩锻造石、失色锻造石、大朵铃兰、大朵灵依铃兰等一周目获取数量有限，古龙岩锻造石共12个，古龙岩失色锻造石共8个，大朵墓地铃兰共6个，大朵灵依铃兰共4个

收集限量道具。失力战灰共15个，泪滴幼体共18个

收集敌人掉落道具

无论几周目，敌人掉落率都是固定的，若有想要拿到的道具，推荐在敌人难度提升之前去刷;尤其是掉率较低或稀有怪(如主教套装、大曲剑习武修士火纹刀等);若需要收集后期敌人掉落的「亚缇莉亚叶」也可以在前几个周目收集

通过各地灵庙复制追忆

即使没有想兑换的道具，也可以直接捏了拿卢恩，追忆共15个，灵庙总共有7座

获得大龙飨教堂中的祷告

通过击败各地的龙解锁的祷告会在每周目重置，提前习得比较好

为重要地点设置标记

新周目地图上所有的赐福点都会重置，若有一些赐福的位置比较难找的话，可以提前设置好标记，这样在新周目前往会更加容易;此外，已经发现的洞窟、要塞、魔法师塔等地点标记会在新周目中继承，无需标记它们的位置

洗点

根据设定玩家在击败满月女王蕾娜菈之后才能洗点，新周目开局距离击败蕾娜菈还需要一段时间，因此想要以Build加点开启新周目的话就提前洗点吧

精彩推荐

推荐阅读

艾尔登法环飞龙桂雷尔在哪 老头环飞龙桂雷尔怎么打

艾尔登法环飞龙桂雷尔在哪 老头环飞龙桂雷尔怎么打

艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享位置：盖利德-法姆大桥奖励：龙心脏×1，80000卢恩前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离

2022-04-27|0

艾尔登法环教室卷轴有什么用 老头环教室卷轴怎么获得

艾尔登法环教室卷轴有什么用 老头环教室卷轴怎么获得

艾尔登法环游戏中玩家可以通过卷轴学到一些魔法，一共有三种卷轴，不同的卷轴位置也不同，下面就为大家分享艾尔登法环教室卷轴获取方法。艾尔登法环教室卷轴获取位置从魔法学院的赐福「校舍内的教室」出发，向前走穿过小门，左拐，前边的房间里有一具尸体，从尸体上可以拿到【教室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以学习【辉石

2022-04-27|0

艾尔登法环飞龙亚基尔在哪 老头环龙心脏×1怎么获得

艾尔登法环飞龙亚基尔在哪 老头环龙心脏×1怎么获得

艾尔登法环游戏中有很多种龙boss，不同的boss位置不同，那么艾尔登法环艾尔登法环飞龙亚基尔在什么地方？一起来看看吧。艾尔登法环飞龙亚基尔位置分享位置：宁姆格福-赐福「引导之始」东边的水域奖励：龙心脏×1，5000卢恩从宁姆格福的「引导之始」出发向东走，进入亚基尔湖北边就可以遇到BOSS“飞龙”亚

2022-04-27|0

合金重组模组有什么用 货币有几种

合金重组模组有什么用 货币有几种

合金重组是一款俯视视角机甲射击游戏，游戏中模组和货币是最重要的资源，下面就为大家分享合金重组模组和货币作用。合金重组模组和货币作用货币游戏内有三种形式的货币，分别为黄色模块、蓝色模块和红色模块，黄色模块主要用于补充护甲值，蓝色模块用于闯关过程中购买机甲部件和提升性能，而红色模块价值最高也最难获得，可

2022-04-27|0

吸血鬼幸存者0.5.1怎么加点 0.5.1版加点顺序是什么

吸血鬼幸存者0.5.1怎么加点 0.5.1版加点顺序是什么

吸血鬼幸存者游戏中玩家加点消耗金币会越来越多，需要合理加点才能用最少的金币获得最多的属性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者0.5.1加点顺序。吸血鬼幸存者0.5.1加点顺序分享所有操作均在测试版完成。测试版打开方式:steam库→游戏列表找到游戏→右键属性→测试版→无改为publicbeta。0.5.0

2022-04-27|0

退休模拟器传武大师路线怎么达成 武馆威望怎么提升

退休模拟器传武大师路线怎么达成 武馆威望怎么提升

退休模拟器传武大师是游戏中的心愿路线之一，需要玩家获得一定的武馆威望，下面就为大家分享退休模拟器传武大师达成攻略。退休模拟器传武大师达成攻略传武大师的心愿目标是武馆威望，威望越高武馆就越大，达到一定威望后，战胜强敌才能扩建武馆。专属心愿活动有很多种。点评：达成目标较慢的心愿，对战斗帮助也不是特别明显

2022-04-26|0

怪物猎人崛起斩裂轻弩怎么玩 斩裂轻弩毕业装怎么搭配

怪物猎人崛起斩裂轻弩怎么玩 斩裂轻弩毕业装怎么搭配

怪物猎人崛起轻弩是游戏中的远程持续输出武器，使用的玩家很多，那么怪物猎人崛起斩裂轻弩怎么配装？下面就为大家介绍一下。怪物猎人崛起斩裂轻弩配装武器武器选用的是雷狼龙轻弩优点：S2插槽，装填极快，自带10%会心率缺点：攻击力中等选用这把武器的理由在于斩裂弹的速射效果，另外附带LV1的穿甲榴弹，开场的时候

2022-04-26|0

退休模拟器旅行家路线怎么达成 旅行家里程数怎么积攒

退休模拟器旅行家路线怎么达成 旅行家里程数怎么积攒

退休模拟器旅行家游戏中三大心愿之一，不少玩家不知道旅行家路线怎么达成，下面就为大家分享退休模拟器旅行家路线达成方法。退休模拟器旅行家路线达成方法分享旅行家的心愿目标是里程数，专属心愿活动为旅游，到世界各地旅游积攒里程数。点评：没有睡后收入(心愿收入全靠工作)，纯烧钱的心愿，在旅行的过程中可以顺带提升

2022-04-26|0

艾尔登法环王室卷轴有什么用 老头环王室卷轴怎么获得

艾尔登法环王室卷轴有什么用 老头环王室卷轴怎么获得

艾尔登法环王室卷轴是游戏中的魔法卷轴之一，获得后交给指定的npc能获得魔法，下面就为大家分享艾尔登法环王室卷轴获取方法。艾尔登法环王室卷轴获取方法分享从宁姆格福的赐福「亚基尔湖南方」出发向东走，来到悬崖上，再跳到旁边的建筑废墟上，边缘处有一具尸体，从尸体上可以拿到【王室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以

2022-04-26|0

艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石怎么拿 改宗塔怎么进去

艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石怎么拿 改宗塔怎么进去

艾尔登法环记忆石是游戏中非常重要的道具，获得后能增加法术使用格子，能子战斗中使出不同的法术，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石获取方法。湖之利耶尼亚记忆石获取方法分享位置：湖之利耶尼亚→改宗塔前往湖之利耶尼亚西南方的改宗塔，这里介绍两种进塔的方法：①拿到肢体动作【深具睿智】和装备【卡勒罗斯

2022-04-25|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号