艾尔登法环多周目玩法怎么玩 老头环多周目有什么任务需要完成

2022-04-28 09:02:53 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏已经很多玩家通关了，不少玩家选择开启多周目继续收集，下面就为大家分享艾尔登法环多周目目标。

艾尔登法环多周目目标介绍

完成NPC支线或杀害NPC

米莉森、小壶、魔法师瑟濂等NPC的支线在击败最终BOSS后也可以继续完成;有一小部分支线会由于主线的推进而不能完成，也可以通过击杀NPC的方式来获得部分道具

卷轴&祷告书的交付和购买

已经获得的卷轴&祷告书无法继承至新周目，因此要交给适合的NPC先购买解锁其中的内容

购买商店中的限量道具

一些推进支线的必要道具，例如煮螃蟹

购买锻造石&铃兰

铃珠无法继承至新周目，如果不提前购买像锻造石、铃兰这样的重要道具，就很难在新周目前期强化武器/骨灰

道具收集&强化

收集与成就/奖杯相关的「传说中的XX」以及只能获得1把的武器;除「古兰桑克斯的雷电」之外都可在击败最终BOSS之后前去收集;绘画在后期很容易被漏掉，可以选择提前完成

收集强化素材。古龙岩锻造石、失色锻造石、大朵铃兰、大朵灵依铃兰等一周目获取数量有限，古龙岩锻造石共12个，古龙岩失色锻造石共8个，大朵墓地铃兰共6个，大朵灵依铃兰共4个

收集限量道具。失力战灰共15个，泪滴幼体共18个

收集敌人掉落道具

无论几周目，敌人掉落率都是固定的，若有想要拿到的道具，推荐在敌人难度提升之前去刷;尤其是掉率较低或稀有怪(如主教套装、大曲剑习武修士火纹刀等);若需要收集后期敌人掉落的「亚缇莉亚叶」也可以在前几个周目收集

通过各地灵庙复制追忆

即使没有想兑换的道具，也可以直接捏了拿卢恩，追忆共15个，灵庙总共有7座

获得大龙飨教堂中的祷告

通过击败各地的龙解锁的祷告会在每周目重置，提前习得比较好

为重要地点设置标记

新周目地图上所有的赐福点都会重置，若有一些赐福的位置比较难找的话，可以提前设置好标记，这样在新周目前往会更加容易;此外，已经发现的洞窟、要塞、魔法师塔等地点标记会在新周目中继承，无需标记它们的位置

洗点

根据设定玩家在击败满月女王蕾娜菈之后才能洗点，新周目开局距离击败蕾娜菈还需要一段时间，因此想要以Build加点开启新周目的话就提前洗点吧