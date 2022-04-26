艾尔登法环飞龙桂雷尔在哪 老头环飞龙桂雷尔怎么打

2022-04-27 09:19:37 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环飞龙桂雷尔是游戏中的龙形boss之一，难度较高建议玩家骑马和他对战，下面就为大家分享艾尔登法环飞龙桂雷尔位置。

艾尔登法环飞龙桂雷尔位置分享

位置：盖利德-法姆大桥

奖励：龙心脏×1，80000卢恩

前往桂奥尔龙墓东北方的法姆大桥(大桥北边是野兽神殿)，飞龙桂雷尔就守在桥中间，靠近即可触发战斗。离这里最近的两个赐福是桥北边的「法姆大桥」和桥东边的「雷恩魔法师塔」。

推荐骑马和它近距离战斗，以免BOSS飞起来并使用喷火攻击。