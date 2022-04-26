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艾尔登法环飞龙亚基尔在哪 老头环龙心脏×1怎么获得

2022-04-27 09:13:32来源：互联网编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有很多种龙boss，不同的boss位置不同，那么艾尔登法环艾尔登法环飞龙亚基尔在什么地方？一起来看看吧。

艾尔登法环飞龙亚基尔位置分享

位置：宁姆格福-赐福「引导之始」东边的水域

奖励：龙心脏×1，5000卢恩

从宁姆格福的「引导之始」出发向东走，进入亚基尔湖北边就可以遇到BOSS“飞龙”亚基尔，这也是玩家们在游戏前期就会遭遇的强大敌人之一。

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