合金重组模组有什么用 货币有几种

合金重组是一款俯视视角机甲射击游戏，游戏中模组和货币是最重要的资源，下面就为大家分享合金重组模组和货币作用。
货币
游戏内有三种形式的货币，分别为黄色模块、蓝色模块和红色模块，黄色模块主要用于补充护甲值，蓝色模块用于闯关过程中购买机甲部件和提升性能，而红色模块价值最高也最难获得，可以在家园中解锁新的中枢模组和周围模组，解锁强力装备和性能改造。
模组
在刚进入游戏时，玩家可以选择中枢模组和周围模组，中枢模组即初始机器人形态，周围模组则是能够提升初始机器人的性能，都需要红色模块解锁或升级。
【中枢模组】分别4类，分别为：
(1)标准：量产机器人常见模组
(2)独角仙：最大负重能力提高至当前装备附中能力的150%，无法使用过载机动。
(3)超热：发射时的热量产生增加20%，因过热对自身造成的伤害减少50%，过热期间玩家受到敌人攻击的伤害提高20%，过热的发射物造成120%伤害。
(4)忍者：当前负重小于最大值的40%时，移速锁定为当前机动系统最大值的1.2倍，暴击伤害威力×1.5，暴击率提升50%。
而【周围模组】分5类，分别为：
(1)极限负重模组：增加默认负重值
(2)武器转速模组：提高武器转速
(3)机动模组：增加移速
(4)弱点分析模组：增加基础伤害
(5)超频模组：提升攻速
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