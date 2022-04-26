退休模拟器传武大师路线怎么达成 武馆威望怎么提升

2022-04-26 09:20:46 来源：互联网 编辑：佚名

退休模拟器传武大师是游戏中的心愿路线之一，需要玩家获得一定的武馆威望，下面就为大家分享退休模拟器传武大师达成攻略。

退休模拟器传武大师达成攻略

传武大师的心愿目标是武馆威望，威望越高武馆就越大，达到一定威望后，战胜强敌才能扩建武馆。专属心愿活动有很多种。

点评：达成目标较慢的心愿，对战斗帮助也不是特别明显，不一定讲究拳脚功夫，嘴炮功夫过关也是可行的。武馆每个月都能获得一定的收入，玩法会稍微复杂一点，运气不好或者是收集不完整的话很容易会走弯路。

·专属心愿活动-自我突破：涨武馆威望，练功，有较高的获取内力概率(功夫的词条)。进行其他活动也有概率获取内力。(包括睡觉)

·专属心愿活动-比武：升级武馆后解锁，消耗大量金钱与精力换取大量武馆威望。

·专属心愿活动-经营武馆：后期解锁，能影响弟子数(影响收入)或者是更高效地赚取威望。

·专属心愿活动-自创武功：按照一定的公式来合成内力(功夫词条)，各个传世武功有特定的组合，没有摸清公式的话相当于开盲盒。

·专属心愿工作：传授武艺(健康换钱)、出席活动(赚声望、心态和钱)

·日常活动时会领悟一些内功词条，组合特定词条可以获得传世武功(战斗卡牌)，可以用来打人或者是扔进武馆赚点外快。

·自创武功等级越高，能够参与合成的词条也就越多，合成出传世武功的概率就越高。

·武馆主要有两个需要经营的地方，能增加弟子数量(影响收入)。在心愿页面右下角可以打开武馆菜单。分舵每个月可以招一名舵主;教练需要花点钱聘请，可以开设自创武功的课程，塞满这两个项目即可。

·推荐提升属性：灵活、体能

·更换心愿可保留：调整内息(性价比较高的休息方式)