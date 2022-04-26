退休模拟器网络名人路线怎么达成 网络名人怎么涨粉

2022-04-26 09:18:38 来源：互联网 编辑：佚名

退休模拟器网络名人是游戏中的路线之一，需要玩家通过直播获得一定量的粉丝，下面就为大家分享退休模拟器网络名人路线攻略。

退休模拟器网络名人攻略

网络名人的心愿目标是粉丝数，专属心愿活动为直播，直播其他通用活动来涨粉。

点评：成长相对比较可控、收入也比较可观的发展路线，粉丝数(心愿目标)会自然增长，算是比较容易实现的心愿。但是前期完全没有收入，需要一定的启动资金，过渡期结束后带货工作的收益非常明显。碰上合适的时间段解锁期间限定的活动的话可以大幅涨粉，快速推进心愿目标的进度，不容错过。

·专属心愿工作：公益直播(赚声望和心态)、商业直播(心态换钱)

·心愿活动专属机制：直播地点和直播风格可能会产生话题性(相当于大成功判定);支持者(满好感)同播可以提高直播涨粉量。

·心愿专属资源：直播素材和梗，可以通过活动或者工作获取。直播素材是进行高级直播的必需品，梗可以提高直播的涨粉量。

·心愿专属机制：铁粉与黑粉，直接或间接地影响每个月月结的打赏收入。可以通过粉丝运营的活动来影响两者的比例。

·基本上就是一个工作(带货)获得钱和直播素材直播活动大量涨粉的反复过程。

·最初级的直播活动不需要消耗直播素材，出现期间限定的活动可以反复进行入门直播来快速获取大量粉丝。

·直播可以同时获得活动收益，完成心愿的同时也可以养成各种属性。

·推荐提升属性：沟通

·推荐进修技能：电脑游戏(中后期解锁，常规涨粉最快的活动)