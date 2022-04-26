怪物猎人崛起斩裂轻弩怎么玩 斩裂轻弩毕业装怎么搭配

怪物猎人崛起轻弩是游戏中的远程持续输出武器，使用的玩家很多，那么怪物猎人崛起斩裂轻弩怎么配装？下面就为大家介绍一下。
武器
武器选用的是雷狼龙轻弩
优点：S2插槽，装填极快，自带10%会心率
缺点：攻击力中等
选用这把武器的理由在于斩裂弹的速射效果，另外附带LV1的穿甲榴弹，开场的时候可以直接击倒，LV1的麻痹弹，12发携带量也足以让怪物麻痹。
百龙技能方面选择攻击力强化2，伤害提升当然最优先级。
另外零件选用的是长枪管，能够进一步的增加伤害收益。
防具
雷狼龙轻弩，海境头，海境胸，天彗手，合金腰，青熊脚。
技能：弱点特效3，精神抖擞3，弹丸节约3，装填速度3，速射强化3，超会心2，装填扩充2，减轻后坐力2，龙气活性1
为了方便大家插珠子，我这边做了张图对应。
对应附上背包情况，接下来说下配装思路，由于全程基本以斩裂弹输出为主，弹丸节约必不可少，另外远程射击少不了的会心率，所以配上了弱点特效，精神抖擞来提高会心率，有效部位会心率可达80%，装填2的效果可让提升每一弹夹子弹上限+1，配合子弹和速射的属性配满装填和速射是必不可少的。而斩裂弹也吃超会心收益，所以加了2点。
护石
护石方面我选择的是弹丸节约2S21，相对比较大众化
以下是各类其他护石的推荐效果：
看破2/3：有S2插槽的推荐下，个人建议拆超心珠为省弹珠，配合护石插槽可以将弹丸节约加满，当然也可以考虑加满会心率，没子弹用回归球回去补充。
攻击2/3：有S2插槽的推荐下，优先攻击达到4，伤害可以进一步提升，也可以选择和看破护石一样，看脸走一波弹丸节约。
精神抖擞1/2：有S2插槽的推荐下，浑身珠可以更换为省弹珠，也可加满超会心提升伤害收益，或选择弹丸节约技能提升。
超会心1/2：有S2插槽的推荐下，可考虑满超会心的同时提升会心率增加达人珠，保证会心伤害的触发几率，另一个选择也可以提升弹丸节约。
速射强化1/2：有S3插槽的推荐下，先将腰带换成蛮颚腰，脚换成铸铁脚，这样有攻击4，看破2的属性提升，剩余位置可选择提升伤害技能或弹丸节约。
弱点特效1/2：有S2插槽的推荐下，先将天彗手换成炎王手/火龙手，看个人喜好，对应优先加满弱点特效，剩余插槽可提升攻击/看破/弹丸节约。
无伤1/2：有S2插槽的推荐下，优先加满无伤技能，再考虑攻击/看破/弹丸节约方面的技能提升。
当然，如果有逆天护石无伤2速射2S311那就随意了。
测试对象选择的是7星任务爆鳞龙。
在爆鳞龙变红之后，没有任何药剂加持的情况下，用翔虫技增加了些许伤害，斩裂弹一发爆炸数字是44，保证第一时间输出的话，配合看脸的弹丸节约，一只阿爆平均狩猎时长不会超过4分钟，起手彻甲榴弹打倒，配合再次起身麻痹弹控制，基本可以开场保证三次控制以上，刷护石材料绝对值得推荐!
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