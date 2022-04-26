退休模拟器旅行家路线怎么达成 旅行家里程数怎么积攒

2022-04-26 09:12:58 来源：互联网 编辑：佚名

退休模拟器旅行家游戏中三大心愿之一，不少玩家不知道旅行家路线怎么达成，下面就为大家分享退休模拟器旅行家路线达成方法。

退休模拟器旅行家路线达成方法分享

旅行家的心愿目标是里程数，专属心愿活动为旅游，到世界各地旅游积攒里程数。

点评：没有睡后收入(心愿收入全靠工作)，纯烧钱的心愿，在旅行的过程中可以顺带提升各种属性，目标比较单一。

·专属心愿工作：旅拍(心态换声望和钱，如果暴击的话收益会非常高)、导游(心态+思维换钱，虽然暴击收益比较低，但胜在收入稳定)

·心愿活动专属机制：在旅行过程中可以选择发生三种事件中的一种：购买纪念品(花钱获得一些提供属性的纪念品，可送人)、人群自拍(增加气质/灵活)、放松身心(增加精力/体能)

·推荐进修技能：英语、驾驶(练习并通过考试，小目标之一)

·推荐购买物品：神龙壮骨粉、狗皮膏药(小目标需要用到)

·更换心愿可保留：自驾游、登山(作用不大)