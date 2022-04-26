艾尔登法环王室卷轴有什么用 老头环王室卷轴怎么获得

艾尔登法环王室卷轴是游戏中的魔法卷轴之一，获得后交给指定的npc能获得魔法，下面就为大家分享艾尔登法环王室卷轴获取方法。艾尔登法环王室卷轴获取方法分享从宁姆格福的赐福「亚基尔湖南方」出发向东走，来到悬崖上，再跳到旁边的建筑废墟上，边缘处有一具尸体，从尸体上可以拿到【王室卷轴】。将卷轴交给魔法师后可以

2022-04-26 | 0