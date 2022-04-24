艾尔登法环魔法学院雷亚卢卡利亚记忆石怎么获得 学院辉石钥匙在哪

2022-04-25 09:25:42 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环记忆石是游戏中非常重要的道具，获得后能增加法术格子，能在战斗中使用更多法术，下面就为大家分享艾尔登法环雷亚卢卡利亚记忆石获取方法。

雷亚卢卡利亚记忆石获取方法分享

位置：魔法学院雷亚卢卡利亚

首先来到湖之利耶尼亚，在教堂区和结晶森林之间探索一下，找到BOSS“辉石龙”史玛拉格，跑到它身后，在一具尸体上拿到【学院辉石钥匙】(不用打这个BOSS，拿了钥匙直接溜)。

拿到钥匙后进入魔法学院，找到并击败BOSS拉达冈的红狼即可获得1个【记忆石】。