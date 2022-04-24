艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石怎么拿 改宗塔怎么进去

艾尔登法环记忆石是游戏中非常重要的道具，获得后能增加法术使用格子，能子战斗中使出不同的法术，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石获取方法。
位置：湖之利耶尼亚→改宗塔
前往湖之利耶尼亚西南方的改宗塔，这里介绍两种进塔的方法：
①拿到肢体动作【深具睿智】和装备【卡勒罗斯辉石头罩】，然后在封印前使出这一肢体动作，然后就可以解开封印了，这一方法同样使用于改宗边境塔;
②骑马跑到塔楼附近的断墙上，从这里可以直接跳入塔楼。
来到塔顶，打开宝箱即可拿到1个【记忆石】。
艾尔登法环记忆石是游戏中重要的道具，获取后能增加一个魔法祷告格子，在战斗中能使用更多的魔法，下面就为大家分享艾尔登法环艾尔登法环大赐福记忆石位置。艾尔登法环大赐福记忆石获取方法位置：大赐福(圆桌厅堂)离开宁姆格福的初始区域后，在任意赐福坐下，梅琳娜会出现并邀请我们前往圆桌厅堂，接受邀请直接传送过去。
艾尔登法环记忆石是游戏中重要的道具，获取后能增加一个记忆魔法祷告空格，装备的记忆石越多，在战斗中也就能使用更多的魔法/祷告，下面就为大家分享艾尔登法环啜泣半岛记忆石获取位置。艾尔登法环啜泣半岛记忆石位置分享位置：啜泣半岛→奥利缇斯魔法师塔前往宁姆格福南边的啜泣半岛，来到如下图所示的奥利缇斯魔法师塔，
艾尔登法环1.04已经更新了，新版本中的龙飨祷告流得到了加强，使用起来更加顺手，下面就为大家分享艾尔登法环1.04龙飨祷告流攻略。艾尔登法环1.04龙飨祷告流攻略。感应99这套会拿龙飨印记，所以感应直接灌到满。信仰3636为低标，因为36才能放龙飨祷告的大绝:普拉顿桑克斯的凋亡(以下简称龙王喷火)如
艾尔登法环大壶众武是游戏中的护符之一，装备后能提升装备的重量上限，下面就为大家分享艾尔登法环大壶众武获取方法。艾尔登法环大壶众武护符获取方法分享众武护符应该不少人已经在前期拿到了，这边介绍一个升级版的大壶众武护符，不过要先提一下，这个加负重并不是加固定值，是增加%数的。如果你本身就是负重低的，装上后
艾尔登法环白金凝血是游戏中的制作材料之一，能制作白金等道具，下面就为大家分享艾尔登法环白金凝血获取方法。艾尔登法环白金凝血获取途径①从火山官邸的赐福「火山官邸」出发，探索隐藏区域，击杀【温床的诅咒】所在房间内的白金之子后获得②从湖之利耶尼亚的赐福「学院门前镇」出发，击杀附近的敌人后可获得
艾尔登法环艾奥尼亚蝶是游戏中的制作材料之一，有多种获取途径，下面就为大家分享艾尔登法环艾奥尼亚蝶获取方法。艾尔登法环艾奥尼亚蝶获取方法分享从腐败湖的赐福「大回廊」出发，进入湖泊区域，右侧有4个咒蛙，废墟中还有8个，在岸边跑一圈把敌人引诱上岸后再击杀(尽量不要待在湖里)
吸血鬼幸存者初代死神是游戏中的特殊角色，具有所有能力全随机的特性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者初代死神解锁方法。吸血鬼幸存者初代死神解锁方法分享初代死神所有能力全随机，初始武器为斧头或者死亡旋风，每次开启选人界面都会随机一次，所以你可以通过重复打开选人界面去随机获得一个你满意的属性开始游戏。想要解锁
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艾尔登法环盾反是游戏中非常重要的机制，顿饭成功后能获得打出致命一击，但失败了会有很大的代价，下面就为大家分享艾尔登法环盾反练习方法。艾尔登法环盾反纤细方法分享首先是盾种的选择。如同其他很多文章所提到的，如果你要玩盾反，强烈建议你使用整个游戏唯一的盾反神器「小圆盾」。原因总归一句就是最好反。众所周知盾
艾尔登法环游戏中的地图很大，各个区域中有存在隐藏的墙壁，不少玩家不知道艾尔登法环杜鹃教堂隐藏墙壁位置，一起来看看吧。艾尔登法环杜鹃教堂隐藏墙壁位置分享这个隐藏墙壁位于魔法学院内的杜鹃教堂。来到教堂东侧，攻击下图所示的墙壁后可以找到隐藏空间，在里面可以拿到【卢恩弯弧】。