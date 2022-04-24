艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石怎么拿 改宗塔怎么进去

2022-04-25 09:23:28 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环记忆石是游戏中非常重要的道具，获得后能增加法术使用格子，能子战斗中使出不同的法术，下面就为大家分享艾尔登法环湖之利耶尼亚记忆石获取方法。

湖之利耶尼亚记忆石获取方法分享

位置：湖之利耶尼亚→改宗塔

前往湖之利耶尼亚西南方的改宗塔，这里介绍两种进塔的方法：

①拿到肢体动作【深具睿智】和装备【卡勒罗斯辉石头罩】，然后在封印前使出这一肢体动作，然后就可以解开封印了，这一方法同样使用于改宗边境塔;

②骑马跑到塔楼附近的断墙上，从这里可以直接跳入塔楼。

来到塔顶，打开宝箱即可拿到1个【记忆石】。