艾尔登法环1.04版伟哉卡利亚怎么用 1.04版伟哉卡利亚怎么打伤害

艾尔登法环伟哉卡利亚是游戏中很强的战灰，在1.04版中得到了改动，那么艾尔登法环1.04版伟哉卡利亚怎么输出？一起来看看吧。
首先说伤害，60智力魔力质变的伟哉卡利亚什么都不带，裸着三蓄砍三周目的胖哥哥下去是2159。
2159是什么概念呢?
寒冷质变力敏智三项全60的884面板的巨剑带着亚历山大壶碎片狮子斩一刀下去是2156。
而伟哉因为是个伪固伤B类战技，你智力加的高低对它伤害的影响微乎其微，也就是你可以在很早期拥有一个大大后期的单发伤害。
并且因为不吃面板，伟哉卡利亚可以用多种形式出现在你的流派里，比如说你完全可以把伟哉卡利亚插在慈悲短剑上，在慈悲处决后接一个三蓄，将有很高的几率打出连续处决。
前面也说了，伟哉的基本伤害足够高，哪怕你完全不加智力，插在魔力慈悲上偷鸡用也有不差的回报。比如说boss打大哥把ass漏给你时之类的。
而在后期伤害方面，带上碎片+葛浮莱肖像+魔力灵药这样的常规推图套装后，一刀是3177。
加上立誓与魔法之境后可达4077。
如果你是猴戏玩家的话，不考虑生存力不考虑跑图，只考虑进门一刀秒boss，那各种乱七八糟的东西全加上去一刀破万也是可行的。
当然伟哉三蓄一刀从启动到砍完要整整3秒，和全程有强霸体且速度加快后的狮子斩只比伤害明显不公平。
在出手韧性这块儿，测试的结果是伟哉自己几乎没有出手韧性，但是享受武器的出手韧性与护甲的强韧度;
带大山羊，堆到100强韧度用大剑后的测试结果是：
蓄力中吃胖哥哥的飞踢、斧头砍、飞踢加一斧头均能维持蓄力继续砍，但是胖哥哥如果砍了两斧或者来一个大屁墩就会瞬间破防。
这个韧性强度只能说聊胜于无，但是推图与打boss过程你完全不必要强求三蓄，只靠一蓄除了雪原的失乡推不倒外，从各类骑士到胖哥哥都是一蓄即倒，倒了你就可以补三蓄或者跳劈带走了。
顺便，一蓄的伟哉裸着伤害是1187，936面板的寒冷巨剑裸着跳劈一刀是826。
综上，从风险回报率上，伟哉卡利亚现在确实值得一用，当然强度可能达不到t1，使用起来也需要一些练习，但确实是一个不差的战技了。
ps：卡利亚骑士直剑一不能质变，伤害短了一截，二是直剑出手韧性不高，三是CDD的面板拉胯到家，本家受害者了属于是，玩卡哉建议远离。
主手玩卡哉的话就寒冷与魔力质变二选一就行。
简单的杂鱼combo：
双寒冷大剑，左手伟哉，右手辉剑圆阵，或者反过来也行，boss多动的时候就辉剑蹭韧性，贴身躲过boss大招后立刻三蓄，然后处决再三蓄。
实战打三周目血王，开幕三蓄—》跳劈—〉平砍—》处决—〉三蓄—》血王读秒—〉疯狂三蓄—》开始000后转平砍—〉倒数结束一个三蓄—》处决—〉三蓄—》带走。
战士玩出了法爷一周目的感觉。
仅供参考，全为魔力质变+25，不加任何buff不带任何护符的情况下：
20智是1778;
40智是2004;
60智是2159;
80智是2243;
投入60点成长幅度为20%。
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