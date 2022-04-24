吸血鬼幸存者死神怎么杀 死神怎么触发

2022-04-25 09:16:51 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者死神是游戏中很难打的敌人，玩家可以通过卡地形的方式来击杀，下面就为大家分享吸血鬼幸存者死神打法。

吸血鬼幸存者死神打法分享

视频打法

开始前准备

道具选择

参考下图。虽然没有【重新选择(骰子)】也可以，但有的话在挑武器时会更方便;【跳过】可以在没刷出需要的武器时放弃选择，选择过一次的武器/道具之后出现的概率会提升。选择复活可以提高容错率。

择角色

角色选择【克莱里奇】，被动Lv4时攻击范围会大幅扩大。

选择地图

选择地图【镶嵌图书馆】，并勾选【超级?】，获得50%金币加成和10%幸运加成。

开始游戏

开始游戏后

获取初始位置左上方桌子上的绿色经验石，并获得【符文追踪器】，如果没有拿到【符文追踪器】的话就按ESC重开。

获得【符文追踪器】后将其放置在壁钟右下角，方便发挥其作用。不要拿经验值升级，保持Lv2一直到经过30分钟。这样的话有相当大范围的经验是无法获取的(死神的HP等于65万×死神出现时玩家的角色等级)。

3分钟后

3分钟后角色位置往下移一些，这样可以避开来自上方的敌人或从上方掉落的经验值，不下移的话可能会被25分钟后从上方出现的敌人击败。此时最好的情况是视野范围内出现红色经验石，即使不在当前视野范围，出现在别处的话在30分钟后前去获取也可以，但很可能在拿到前就被死神秒杀，因此也可以选择直接重开。

1分半时圣水飞到画面外，如果画面边缘没有看到圣水效果的话就说明它没有打倒远处的敌人，如果看到了圣水效果的话，附近出现红色经验石的概率很高，所以此时可以选择是重新开还是抱着可能先被死神杀死的觉悟继续。

有时打倒强敌的话宝箱会直接被角色吸过来。

30分钟后

拾取到红色经验石就是开武器盲盒的时候了，没有拿到目标武器/道具的话会相当难受(等级大概会提高到120级，用来刷金币也不错)。

武器/道具获取的优先级如下：

按照优先顺序获得目标武器/道具即可，比起提升等级优先获得所需道具以让Build成型。

当所有武器/道具达到最高等级(Lv.MAX)后，向画面右侧移动(有长桌和书架的方向)，移动到整个画面靠上的开阔区域等待死神从下方出现，将其冻结，然后推到书架下方，此时死神身体右侧稍微凸出的地方就会受到伤害。

操控角色移动到长桌左侧，就是左侧书架的角落(如下图所示位置)。

途中死神会到达角色所在位置，但在【符文追踪器】和【魔杖】击败冻结的死神前根本不需要移动(上图是没开到目标武器时使用十字架和进化圣水，之后就失败了)。

若此方法无论怎样尝试都无法击败死神的话，请参考第二种击败死神的方法(稍后更新)，在本方法上进行了一些优化。

下图为击败死神时的最终Build。