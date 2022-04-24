吸血鬼幸存者死神怎么杀 死神怎么触发

吸血鬼幸存者死神是游戏中很难打的敌人，玩家可以通过卡地形的方式来击杀，下面就为大家分享吸血鬼幸存者死神打法。
开始前准备
道具选择
参考下图。虽然没有【重新选择(骰子)】也可以，但有的话在挑武器时会更方便;【跳过】可以在没刷出需要的武器时放弃选择，选择过一次的武器/道具之后出现的概率会提升。选择复活可以提高容错率。
择角色
角色选择【克莱里奇】，被动Lv4时攻击范围会大幅扩大。
选择地图
选择地图【镶嵌图书馆】，并勾选【超级?】，获得50%金币加成和10%幸运加成。
开始游戏
开始游戏后
获取初始位置左上方桌子上的绿色经验石，并获得【符文追踪器】，如果没有拿到【符文追踪器】的话就按ESC重开。
获得【符文追踪器】后将其放置在壁钟右下角，方便发挥其作用。不要拿经验值升级，保持Lv2一直到经过30分钟。这样的话有相当大范围的经验是无法获取的(死神的HP等于65万×死神出现时玩家的角色等级)。
3分钟后
3分钟后角色位置往下移一些，这样可以避开来自上方的敌人或从上方掉落的经验值，不下移的话可能会被25分钟后从上方出现的敌人击败。此时最好的情况是视野范围内出现红色经验石，即使不在当前视野范围，出现在别处的话在30分钟后前去获取也可以，但很可能在拿到前就被死神秒杀，因此也可以选择直接重开。
1分半时圣水飞到画面外，如果画面边缘没有看到圣水效果的话就说明它没有打倒远处的敌人，如果看到了圣水效果的话，附近出现红色经验石的概率很高，所以此时可以选择是重新开还是抱着可能先被死神杀死的觉悟继续。
有时打倒强敌的话宝箱会直接被角色吸过来。
30分钟后
拾取到红色经验石就是开武器盲盒的时候了，没有拿到目标武器/道具的话会相当难受(等级大概会提高到120级，用来刷金币也不错)。
武器/道具获取的优先级如下：
按照优先顺序获得目标武器/道具即可，比起提升等级优先获得所需道具以让Build成型。
当所有武器/道具达到最高等级(Lv.MAX)后，向画面右侧移动(有长桌和书架的方向)，移动到整个画面靠上的开阔区域等待死神从下方出现，将其冻结，然后推到书架下方，此时死神身体右侧稍微凸出的地方就会受到伤害。
操控角色移动到长桌左侧，就是左侧书架的角落(如下图所示位置)。
途中死神会到达角色所在位置，但在【符文追踪器】和【魔杖】击败冻结的死神前根本不需要移动(上图是没开到目标武器时使用十字架和进化圣水，之后就失败了)。
若此方法无论怎样尝试都无法击败死神的话，请参考第二种击败死神的方法(稍后更新)，在本方法上进行了一些优化。
下图为击败死神时的最终Build。
艾尔登法环记忆石是游戏中重要的道具，获取后能增加一个魔法祷告格子，在战斗中能使用更多的魔法，下面就为大家分享艾尔登法环艾尔登法环大赐福记忆石位置。艾尔登法环大赐福记忆石获取方法位置：大赐福(圆桌厅堂)离开宁姆格福的初始区域后，在任意赐福坐下，梅琳娜会出现并邀请我们前往圆桌厅堂，接受邀请直接传送过去。
艾尔登法环记忆石是游戏中重要的道具，获取后能增加一个记忆魔法祷告空格，装备的记忆石越多，在战斗中也就能使用更多的魔法/祷告，下面就为大家分享艾尔登法环啜泣半岛记忆石获取位置。艾尔登法环啜泣半岛记忆石位置分享位置：啜泣半岛→奥利缇斯魔法师塔前往宁姆格福南边的啜泣半岛，来到如下图所示的奥利缇斯魔法师塔，
艾尔登法环1.04已经更新了，新版本中的龙飨祷告流得到了加强，使用起来更加顺手，下面就为大家分享艾尔登法环1.04龙飨祷告流攻略。艾尔登法环1.04龙飨祷告流攻略。感应99这套会拿龙飨印记，所以感应直接灌到满。信仰3636为低标，因为36才能放龙飨祷告的大绝:普拉顿桑克斯的凋亡(以下简称龙王喷火)如
艾尔登法环大壶众武是游戏中的护符之一，装备后能提升装备的重量上限，下面就为大家分享艾尔登法环大壶众武获取方法。艾尔登法环大壶众武护符获取方法分享众武护符应该不少人已经在前期拿到了，这边介绍一个升级版的大壶众武护符，不过要先提一下，这个加负重并不是加固定值，是增加%数的。如果你本身就是负重低的，装上后
艾尔登法环白金凝血是游戏中的制作材料之一，能制作白金等道具，下面就为大家分享艾尔登法环白金凝血获取方法。艾尔登法环白金凝血获取途径①从火山官邸的赐福「火山官邸」出发，探索隐藏区域，击杀【温床的诅咒】所在房间内的白金之子后获得②从湖之利耶尼亚的赐福「学院门前镇」出发，击杀附近的敌人后可获得
艾尔登法环艾奥尼亚蝶是游戏中的制作材料之一，有多种获取途径，下面就为大家分享艾尔登法环艾奥尼亚蝶获取方法。艾尔登法环艾奥尼亚蝶获取方法分享从腐败湖的赐福「大回廊」出发，进入湖泊区域，右侧有4个咒蛙，废墟中还有8个，在岸边跑一圈把敌人引诱上岸后再击杀(尽量不要待在湖里)
吸血鬼幸存者初代死神是游戏中的特殊角色，具有所有能力全随机的特性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者初代死神解锁方法。吸血鬼幸存者初代死神解锁方法分享初代死神所有能力全随机，初始武器为斧头或者死亡旋风，每次开启选人界面都会随机一次，所以你可以通过重复打开选人界面去随机获得一个你满意的属性开始游戏。想要解锁
吸血鬼幸存者游戏中玩家可以通过金币来解锁角色，但是部分角色解锁的要求比较苛刻，下面就为大家分享吸血鬼幸存者红幽灵解锁方法。吸血鬼幸存者红幽灵解锁方法分享先找到游戏文件路径：steam\steamapps\common\VampireSurvivors\resources\app\.webpack\r
艾尔登法环盾反是游戏中非常重要的机制，顿饭成功后能获得打出致命一击，但失败了会有很大的代价，下面就为大家分享艾尔登法环盾反练习方法。艾尔登法环盾反纤细方法分享首先是盾种的选择。如同其他很多文章所提到的，如果你要玩盾反，强烈建议你使用整个游戏唯一的盾反神器「小圆盾」。原因总归一句就是最好反。众所周知盾
艾尔登法环游戏中的地图很大，各个区域中有存在隐藏的墙壁，不少玩家不知道艾尔登法环杜鹃教堂隐藏墙壁位置，一起来看看吧。艾尔登法环杜鹃教堂隐藏墙壁位置分享这个隐藏墙壁位于魔法学院内的杜鹃教堂。来到教堂东侧，攻击下图所示的墙壁后可以找到隐藏空间，在里面可以拿到【卢恩弯弧】。