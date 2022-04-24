艾尔登法环1.04版女武神怎么打 1.04版打女武神怎么配装

2022-04-25 09:12:10 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环女武神是游戏中的最难打的boss之一，强度非常高共有两个阶段，很多玩家都打不过，下面就为大家分享艾尔登法环1.04女武神打法。

艾尔登法环1.04女武神打法分享

60血可以保证充分的容错，强吃第一段水鸟也不容易被秒，剩下三段好滚。50耐力保证可以穿重甲，更重要的是达到精力软上限，可以创得很尽兴。这个打法精力就代表输出和血瓶。

唯一指定武器巨星锤，同时拥有出血和吸血，可以充分弥补血药和输出的不足，而且因为攻击的同时就会回血，省掉喝药时间还是其次，最重要的是可以顶着两三段开花、跳劈开花直接开车，趁女武神后摇无缝创出硬直。

必备法术血焰刀刃和火焰重罪，火焰重罪的bug只修了即死那种很恶性的，出血附魔依然有用。血焰+重罪，第一次创可以直接创出三次出血，1w的伤害。同时因为相当于周身套了一层血焰护甲，很可能女武神打着打着自己就出血硬直了，水鸟或者女武神抓你的后摇，幸运的时候都能打断，提高生存。而且火焰重罪的施法动作是低身位，女武神的很多攻击会直接打不中，甚至因为不是通过无敌帧打不到，女武神还不会虚空吸血。

护符的话大盾龙徽、古王护符是必备的，加绿条的护符也很重要，可以让你更持久，拉达刚的位置也可以换宠爱+2，或者卡利亚徽章降低蓝耗，不过我还是喜欢拉达刚，可以降低一点施法速度，因为打的过程中还是需要时不时补buff，二阶段开花也可以更从容的趁机补buff然后抓开花后摇开创。

打法上的细节

1，一开始我试图拉远距离，想看准时机开车，但经常是碰到女武神霸体出招或者霸体飘逸绕后，然后泥头车的前摇后摇又极大，转向也有半径，经常创不到被反打。然后我突然领悟了，哪怕1.04女武神会虚空吸血，也不必要拉远距离不让她打到，本来就不容易躲，而且浪费了重罪的效果。贴身绕着她翻滚，很多招式都能滚掉，哪怕没有攻击，重罪血焰也在持续积累出血。而且贴身的很多攻击吸血幅度没有处决、霸体二连重斩那种那么夸张，那些刀出手后，直接靠韧性和出招霸体硬顶，可以正好赶上女武神没有霸体的后摇，一旦开创，吃到的刀基本都可以吸回来。

2，重罪时长比血焰短，记得后放血焰，打多了基本就知道什么时候补一下重罪了，差不多创两三下就该补重罪，有机会可以再补一下血焰，毕竟创的时候不容易有时间再补血焰，而血焰才是输出的主力。

3，第一次开创可以直接创1w血，哪怕创两次出血，也很容易触发水鸟，这个时候如果火主喜欢趁女武神被撅飞来补刀，很容易拉到仇恨然后直接被水鸟创死。创完之后不要远离，直接贴身恢复精力，用重罪血焰烧女武神，积累出血的同时还能拉到一点仇恨，至少不会像拉远距离那样几乎是必定仇恨在火主身上。如果火主队友也是出血流或者用冻伤，基本上创两次就可以二阶段了。

4，除了第一次可以创个痛快，之后女武神出血抗性会提高，基本上只能创两次出血。如果创完两次继续创，很容易出现绿条空、女武神被撅飞，但血焰又烧出一次出血，挑飞大硬直变成出血小硬直，而你的精力还没有恢复，所以看到绿条没法在撅飞前再出血，就直接放下战技键，挑飞完事。

5，二阶段开花是补buff的好机会，无论是开花还是跳劈炸花都是攻击的好时机。分身千万别吃，1.04的bug太严重，分身击中会吸血，吸血幅度和处决差不多，吃上几下分身会女武神可以从残血直接变满血。

6，如果觉得火主实在太菜，这套打法solo也很可以，1.04版本女武神坐地吸土太夸张，泥头车可以控住，重罪血焰补伤害，打得好三五分钟结束战斗，比壶男solo哥那种打法省心不少(1.04版本壶哥的打法估计会拉到15分钟了，优点是纯平a，不用担心续航问题，泥头车就要用很多蓝瓶，我自己是备了八瓶蓝，灵药则是蓝血各恢复一半)，或许双剥尸会更好，但我自己之前没用过跳劈，经常打不准喜欢漂移的女武神，或者碰到水鸟来不及两次跳劈，没法稳定出血断水鸟。

7，打法很吃网络，如果网络把硬直卡没了，就控不住了。如果把伤害也吞了，蓝都不一定够放战技的。不过网络不好的时候什么打法都不太舒服，真遇到发现创的时候女武神没硬直，就先平a吧。有时候网络会恢复正常。

8，贴身烧女武神的时候，注意投技。

9，我带了两个触媒，因为有时候切单双持会不顺手，该补buff的时候如果按成平a，很浪费时机，所以用切装备替换单双持，如果不想被单双持浪费精力，就得多点力量单持，不过点数吃紧，我觉得60血还是很有必要的。1900的血量，哪怕慌了被连斩好几下也能剩个血皮。左手也可以装备一个小盾，装上无敌战技，用来躲水鸟第一段，不过以我的加点，我选择跑远躲或硬吃第一段。

10，肥仔套有很高的斩击抗性，韧性不如大山羊。我没有大山羊，不清楚大山羊的高韧性会不会有奇效，如果可以顶着女武神更多种攻击强开车，那可以创的更爽也更安全，有条件的可以自己试试。

突然想到，如果1.04女武神这么不讲道理的吸血，或许盾戳这种本就任她吸的流派体验是不变的，那样盾戳能过的，就依然能过。不过战斗时长至少有七分钟以上，不是谁都有壶男那种集中力的。