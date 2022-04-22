艾尔登法环啜泣半岛记忆石怎么获得 老头环奥利缇斯魔法师塔记忆石在哪

艾尔登法环记忆石是游戏中重要的道具，获取后能增加一个记忆魔法祷告空格，装备的记忆石越多，在战斗中也就能使用更多的魔法/祷告，下面就为大家分享艾尔登法环啜泣半岛记忆石获取位置。
位置：啜泣半岛→奥利缇斯魔法师塔
前往宁姆格福南边的啜泣半岛，来到如下图所示的奥利缇斯魔法师塔，和入口处的雕像互动，然后在附近逛一逛打倒3只睿智兽物(大乌龟)：
①正对大门时，第一只乌龟在我们后边
②正对大门时，第二只乌龟在阶梯左侧的草丛里
③来到塔后边的水池，第三只乌龟就飘在水池上方(隐形)
找到3只睿智兽物后(详细位置可参考这篇攻略)，来到魔法师塔的塔顶，打开宝箱可以拿到1个【记忆石】。
艾尔登法环白金凝血是游戏中的制作材料之一，能制作白金等道具，下面就为大家分享艾尔登法环白金凝血获取方法。艾尔登法环白金凝血获取途径①从火山官邸的赐福「火山官邸」出发，探索隐藏区域，击杀【温床的诅咒】所在房间内的白金之子后获得②从湖之利耶尼亚的赐福「学院门前镇」出发，击杀附近的敌人后可获得
艾尔登法环艾奥尼亚蝶是游戏中的制作材料之一，有多种获取途径，下面就为大家分享艾尔登法环艾奥尼亚蝶获取方法。艾尔登法环艾奥尼亚蝶获取方法分享从腐败湖的赐福「大回廊」出发，进入湖泊区域，右侧有4个咒蛙，废墟中还有8个，在岸边跑一圈把敌人引诱上岸后再击杀(尽量不要待在湖里)
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