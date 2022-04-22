艾尔登法环啜泣半岛记忆石怎么获得 老头环奥利缇斯魔法师塔记忆石在哪

2022-04-24 09:50:23 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环记忆石是游戏中重要的道具，获取后能增加一个记忆魔法祷告空格，装备的记忆石越多，在战斗中也就能使用更多的魔法/祷告，下面就为大家分享艾尔登法环啜泣半岛记忆石获取位置。

艾尔登法环啜泣半岛记忆石位置分享



位置：啜泣半岛→奥利缇斯魔法师塔

前往宁姆格福南边的啜泣半岛，来到如下图所示的奥利缇斯魔法师塔，和入口处的雕像互动，然后在附近逛一逛打倒3只睿智兽物(大乌龟)：

①正对大门时，第一只乌龟在我们后边

②正对大门时，第二只乌龟在阶梯左侧的草丛里

③来到塔后边的水池，第三只乌龟就飘在水池上方(隐形)

找到3只睿智兽物后(详细位置可参考这篇攻略)，来到魔法师塔的塔顶，打开宝箱可以拿到1个【记忆石】。