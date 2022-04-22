吸血鬼幸存者怎么改角色属性 改属性文件是哪个

2022-04-24 09:47:25 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者游戏中有多种角色可以使用，不通的角色自身都有不同的属性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者属性修改方法。

吸血鬼幸存者属性修改方法分享

1.首先是找到游戏要修改的文件。

2.打开所选文件(以TEXT格式)名叫main.bundle.js

进入后找到自己要修改的内容

3.进去后按住ctrl+h查找我们需要修改的内容

4.

以初始角色为例，我们在查找内容处输入他的英文id，图中为"Antonio",进行查找。

5.不断地点击查找下一处，直到你找到的词前面有'charName'，如图：

具体修改自己想要的内容

6.经上述操作找到我们要的角色数据时，对准找到的那一行，往后寻找，如果那一行没有就找下一行的内容直到出现mixHP等内容，如图所选择的内容

7.找到所选数据串后，如果你要修改血量可以直接吧 maxHP 0x数字(数字为要修改的内容，随便你喜欢多少就多少，上图为2333)，后面便不再重复修改方法。

regen 为生命恢复

price 为购买角色的价格

movespeed 为移动速度(不建议太高)

power 为攻击力或者是攻击倍率

cooldown 为冷却

luck 为幸运(这个我只知道会影响刷出的技能，不是很懂)

area 为攻击的范围(武器大小)(不建议调高，2到3即可)