艾尔登法环1.04龙飨祷告流怎么玩 1.04龙飨祷告流怎么配装

2022-04-24 09:05:50 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.04已经更新了，新版本中的龙飨祷告流得到了加强，使用起来更加顺手，下面就为大家分享艾尔登法环1.04龙飨祷告流攻略。

艾尔登法环1.04龙飨祷告流攻略。

感应99

这套会拿龙飨印记，所以感应直接灌到满。

信仰36

36为低标，因为36才能放龙飨祷告的大绝:普拉顿桑克斯的凋亡(以下简称龙王喷火)

如果你有其他想要用的祷告再往上点。

耐力44

祷告武器很轻，所以耐力来到44之后，就可以穿上全套山羊装。

让韧性最大化，尤其龙饕施放速度慢，韧性特别重要。

生命和集中42UP

先以42为目标，因为42大约是一罐水喝满的量，有多的点数再继续往上点。

装备

武器

左右手都拿龙飨印记，左手的+10就好。

副手的只是要他的BUFF可以不用强化。

装备

山羊装全套，上面说过让韧性最大化。

尤其龙飨施放速度慢，韧性特别重要。

护符

古王，让双祷告BUFF持续久一点(黄金立誓+火焰力量)

立誓布，增加祷告伤害，不解释

拉达刚像，增加祷告施放速度，因为龙飨施放都偏慢

源辉石刀，减少耗魔，因为龙飨很耗魔。

如果你觉得不缺魔，或是要打BOSS了，可以换成对蝎来增伤

祷告配置

黄金树立誓：加攻击，加防御。

火焰力量：加物理攻击，加火焰攻击。

王之恢复：可以省红水和帮骨灰补血。

因为信仰只点到36无法用黄金树恢复，很想用黄金树的话，就把信仰点高一些吧。

火焰吐息：因为感受火焰力量的关系，我们的攻击手段只考虑火系和物理系。

所以这边带火焰吐息，可以吃BUFF+耗魔量最低的，平常清怪用这招。

腐败吐息：腐败属于物理系，所以也吃的到火焰力量BUFF。

如果你觉得不缺魔，可以不戴火焰吐息，只带这个腐败吐息来清怪。

但火焰吐息还是有个优势，就是可以再靠火对蝎BUFF增伤。

腐败没有物理对蝎可以用，所以这边就看个人取舍喽。

龙王喷火：龙飨祷告的大绝，要注意根据个人实测，这招只有刚放的瞬间，身边会有个弹飞力场，那个是雷属性，但之后的三连喷火都是火属性。

所以这招可以直接归类在火属性攻击。

龙咬：1.04后也被强化的一招，自带小霸体不容易被中断，也且消敌人韧性超快，攻击力也高。

BOSS战-女武神

第一种用龙王喷火打，玩家+仿生大哥一起喷，画面上满满金光，超爽。

两分钟虐杀女武。

有人会说：

唉呦，龙王喷火你不是说火属吗?

阿你遇到蒙格，还是什么火炕高的BOSS怎么打?

所以可以用龙咬打女武神。

物理攻击的龙咬，伤害也是超高，加上强大消韧性效果。

即使是阶段2的女武神，也是得躺在地上让你打。

总结

还是要强调，这套是以龙飨为主的极端配法，全身只带龙祷告，而且用双龙飨印记，所以基本上第二轮之后才能这样玩。