艾尔登法环白金凝血是什么 老头环白金凝血有什么用

2022-04-22 09:14:04 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环白金凝血是游戏中的制作材料之一，能制作白金等道具，下面就为大家分享艾尔登法环白金凝血获取方法。

艾尔登法环白金凝血获取途径

①从火山官邸的赐福「火山官邸」出发，探索隐藏区域，击杀【温床的诅咒】所在房间内的白金之子后获得

②从湖之利耶尼亚的赐福「学院门前镇」出发，击杀附近的敌人后可获得