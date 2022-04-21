艾尔登法环艾奥尼亚蝶怎么获得 老头环艾奥尼亚蝶有什么用

艾尔登法环侍王骑士的决心是游戏中的战灰之一，强度非常不错但是获取方式比较难，下面就为大家分享艾尔登法环侍王骑士的决心获取位置。艾尔登法环侍王骑士的决心获取位置火山官邸刚进去官邸的时候，上阶梯后右手边有个门是开不了的，这个战灰就在开门后一直走到一个房间可以拿到，要先到艾格蕾教堂赐福点去问npc要钥匙先

2022-04-20 | 0