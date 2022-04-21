吸血鬼幸存者初代死神怎么获得 初代死神怎么解锁

吸血鬼幸存者初代死神是游戏中的特殊角色，具有所有能力全随机的特性，下面就为大家分享吸血鬼幸存者初代死神解锁方法。
初代死神所有能力全随机，初始武器为斧头或者死亡旋风，每次开启选人界面都会随机一次，所以你可以通过重复打开选人界面去随机获得一个你满意的属性开始游戏。
想要解锁初代死神的方法目前只能通过修改存档的方式才能解锁，通过我介绍的步骤你就可以获得初代死神，甚至可以放入云存档中永久保留，不过在以后的版本中会不会修改或者删除那就不得而知了。
那么就赶紧开始吧。
1.打开你的steam页面找到Vampire Survivors,右键选择属性，在打开的界面中选择本地文件然后点击浏览。
2.选择进入文件夹resources-app-.webpack-renderer。在这个文件夹中找到SaveDataBackup.sav和SaveDataBackup.bak.sav这两个文件。备份后删除SaveDataBackup.bak.sav打开SaveDataBackup.sav。如果你的电脑询问你的打开方式选择使用记事本打开。
3.打开文件后你会发现是一个全是英文的文本文件，按下键盘中的ctrl+F键，在查找内容中输入BoughtCharacters并点击查找下一个，电脑会帮你自动定位到这串文字，在这后面的中括号中间的最后面加上,"FINO"请注意不要忘记逗号并且所有的标点符号都必须是英文标点符号(半角符号)。
然后再按下ctrl+F键，输入UnlockedCharacters并点击查找下一个，和刚才一样的步骤在中括号中间的最后加上,"FINO"。最后将文本中最后一段中的"checksum":后面双引号中间的所有字符全部删掉然后保存文件。右键你刚保存的文件选择CRC SHA再选择SHA-256，在打开的对话框中点击SHA256按CTRL+C。再打开这个文件在你刚才删掉的文字的引号中间按CTRL+V，删除SHA256: ,并把后面的所有大写字母改成小写字母。保存并关闭文件。
按下键盘中的ctrl+F键，在查找内容中输入BoughtCharacters并点击查找下一个，电脑会帮你自动定位到这串文字，在这后面的中括号中间的最后面加上,"FINO"
按下ctrl+F键，输入UnlockedCharacters并点击查找下一个，和刚才一样的步骤在中括号中间的最后加上,"FINO"。
最后将文本中最后一段中的"checksum":后面双引号中间的所有字符全部删掉然后保存文件。
右键你刚保存的文件选择CRC SHA再选择SHA-256，在打开的对话框中点击SHA256按CTRL+C。
打开这个文件在你刚才删掉的文字的引号中间按CTRL+V
删除SHA256: ,并把后面的所有大写字母改成小写字母。
4.复制并粘贴你刚才修改过的文件，这时你会得到一个SaveDataBackup-副本.sav。把这个副本文件重命名成SaveDataBackup.bak.sav。
5.现在主要的工作就完成了，接下来你有两个选择，一个是你怕以后的版本删除了初代死神而导致你的存档有问题需要重新修改而你又觉得麻烦的情况下那么不覆盖steam云存档而开始游戏。又或者你就想覆盖掉云存档以后不管你到哪里打开游戏都能玩到初代死神。想选择第一点的请看这一楼，选择第二点的请往下看。
如果你不想覆盖云存档，那么打开你的STEAM页面找到Vampire Survivors,右键选择属性，在打开的界面中找到将Vampire Survivors的游戏存档保存于Steam云。把这一选项前面的钩去掉后关闭这个页面。打开游戏点击选项并选择恢复备份再点击确认，等再次进入游戏后点击开始你就能找到初代死神了。
6.如果你想覆盖云存档，那么现在启动游戏，在启动游戏时Steam会提示你云冲突，在打开的界面上选择本地存档，游戏就会开始启动，打开游戏后点击选项并选择恢复备份再点击确认，等再次进入游戏后点击开始你就能找到初代死神了。
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