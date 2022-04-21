吸血鬼幸存者红幽灵怎么解锁 红幽灵怎么通过修改文件解锁

吸血鬼幸存者游戏中玩家可以通过金币来解锁角色，但是部分角色解锁的要求比较苛刻，下面就为大家分享吸血鬼幸存者红幽灵解锁方法。
先找到游戏文件路径：
steam\steamapps\common\Vampire Survivors\resources\app\.webpack\renderer
用记事本打开目录下的main.bundle文件(提前备份，好还原)。
搜索下面英文(修改的是第一个初始人物安东尼的数据)。
charName':'Antonio','surname':'Belpaese','textureName
在该行英文后面寻找指定数据进行修改。
maxHp':6500, (生命值)。
'armor':6500,'( 防御力)。
'luck':0x0, (初始幸运值为-100，奶牛场开局必刷绿死神)。
'growth':100,'(吃豆快速升级，数值不要太大就行，寻找+10幸运的四叶草，用来刷矿车秒绿死神)。
然后就是启动游戏，选择安东尼，奶牛场，开局出绿死神，站撸秒升级，找到高等级四叶草，地图跑一跑刷矿车，最后秒杀，↓+enter触发隐藏了。
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