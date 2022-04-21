艾尔登法环盾反怎么练习 老头环找谁练

2022-04-22 08:57:17 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环盾反是游戏中非常重要的机制，顿饭成功后能获得打出致命一击，但失败了会有很大的代价，下面就为大家分享艾尔登法环盾反练习方法。

艾尔登法环盾反纤细方法分享

首先是盾种的选择。如同其他很多文章所提到的，如果你要玩盾反，强烈建议你使用整个游戏唯一的盾反神器「小圆盾」。

原因总归一句就是最好反。

众所周知盾反的判定宽松度是小盾>中盾，然而小圆盾独有的战技「小圆盾格挡」又让他比一般的小盾更容易使出盾反，因为他的起手速度非常快，让玩家判断按下盾反键的时机更加直觉。

小圆盾的取得方式是打赢恶兆后和史东薇尔城城门旁的守卫购买。

要注意的是第一次跟他讲话还不能买东西，必须先从小路前进城内一段距离后再回来才能开启商店功能，具体的距离大概是差不多进到室内有很多木质地板的地方就可以折返了。若你不慎将他杀死，将掉落的铃珠拿去给大赐福的孪生老妪也能够买到。

如果你还没打过恶兆，也是可以拿小盾将就一下，但就我个人体感小盾跟小圆盾的差距还是相当明显的，所以建议还是先打过之后再考虑练习盾反。

但还是要注意，并不是换了小圆盾就能让你躺着乱反，你依然需要找个适合的练习对象来熟悉普遍的盾反时机才能真正活用。

除此之外我强烈建议要玩盾反流就要搭配护符「染红凶刀」

这个护符可以让你在处决时吸取相当可观的血量，盾反练起来之后打王甚至不需要喝血瓶。

像我之前打老将欧尼尔，在王剩30%血量时中了腥红腐败状态，之后就在没有消耗血瓶的情况下单靠盾反+处决吸血撑过去打赢。

染红凶刀的取得方式是进入洞窟「死亡降临的地下墓地」并击败最终BOSS「黑刀刺客」。这个BOSS的难度不高，所以建议一定要拿到。

盾反特训对象

葛瑞克士兵

前期遍布各地的低阶士兵，攻击伤害低，速度慢，作为一开始的盾反练习对象相当足够。不论是剑、枪、槌兵皆可，我一般建议找剑兵练习，因为他们攻击的准备动作较长，每一下攻击都很好反，相比之下枪兵的短突刺速度偏快相当难反，我只有在他使出蓄力长刺时才会盾反。

如果这种低阶兵已经练腻了，就可以找比较强的葛瑞克骑士。

葛瑞克骑士

同样是建议剑>枪。

地点可以找赐福点「关卡前方」，旁边废墟中的三种葛瑞克士兵外加一个枪骑士绝对能满足你的练习需求。如果要找剑骑士，可以到赐福点「风暴山丘的破屋」，出去之后右转再向前走一段路就能找到一个营地，剑骑就在里面。

感谢留言区补充 如果想要盾反枪兵，可以故意先攻击他的盾牌引诱他反击(如防御反击)再盾反他的反击，这个反击的准备时间通常很长所以很容易反。

熔炉骑士(盾反教官)

这也是大家首推的盾反练习对象，没有之一。如同他的称号，这个BOSS是整个游戏里面最容易施展盾反的敌人，如果不怕被BOSS一杀再杀，可以跳过葛瑞克士兵直接来挑战这只。其位置在「风暴山丘的封印监牢」，具体路线为先传送到赐福点「关卡前方」，通过风暴关卡后左转再一直前进就能看到。

熔炉骑士的特点是攻击准备时间长且挥砍动作直觉好观察，此外其高达80%的招式都能盾反。只要你看到是挥砍(或刺击)大剑的动作全部都能反，配合前面提到的小圆盾在练习几次之后很快就能上手。不能反的招只有地震、盾击、第二阶段的展翅突刺和甩尾。

盾反时机

严格来说每个敌人的盾反时机都有所不同，所以很难一概而论，但拿到小圆盾后抓到一个原则大致上都能盾反成功：「在看到敌人的攻击即将击中你的瞬间再按下盾反键」。

因为遇到一个新的敌人时你对他的攻击模式还不熟，故不建议刚开始就尝试盾反，可以先多用翻滚和举盾观察敌方动作，心里有底后再开始盾反。

有人可能会觉得找特定的敌人「特训」没有意义，这点也可以理解，因为如同前面所说，每个敌人的动作都不同，盾反时机都有很大的差距，熟悉一个敌人后或许不一定能将经验套用到另一个敌人身上。

但就我自己的经验来说，在经过特训之后对于盾反的信心真的会大幅提升，同时也会抓到一些感觉和规律，这些身体记忆都可以帮助你在面对全新的敌人时更容易盾反成功。

希望以上的建议能给各位想踏入盾反世界的新手朋友们一些参考。盾反是魂系游戏一门独特的近战艺术，要将之纳为己物就要不畏死亡(玩魂系没有人在怕死的)不断地练习和尝试，等到熟练后就能在节奏紧凑的刀光剑影之中品尝到不断破解敌人招式的爽快滋味。所以不要犹豫了，现在就开始练习盾反吧!