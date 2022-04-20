艾尔登法环1.04版盾戳流怎么玩 1.04版盾戳流怎么不掉精力

2022-04-21 09:22:18 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.04版盾戳流得到了大幅削弱，精力掉的很快，那么艾尔登法环1.04版盾戳流有什么办法能让精力不掉？一起来看看吧。

艾尔登法环1.04版盾戳流玩法攻略

1.70防御强度的黄金大盾上铁壁盾防被一些重攻击打到还是会轻微掉精，就算同时佩戴大盾护符也会掉(所以此次版本大盾护符改的就是这方面，防御强度越高效果就越接近0，所以我推测大盾护符已经不是加防御强度了)。

2.此时换上71点防御强度的圣树纹大盾上铁壁盾防，不佩戴大盾护符都可以做到百分百不掉精。

结论：用铁壁盾防，盾牌防御强度71是必须的，但众所周知前几个版本就己经砍了时间，只能持续5秒，实用性已经大打折扣，而且不能用右手战技，不推荐。